Así Te Afecta la Inflación: Reporte del INEGI Revela Por Qué Gastas Más Dinero

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó hoy, 7 de agosto de 2026, el nivel de la inflación en México y la lista de productos más caros; aquí te decimos cuáles son los artículos por los que habrías gastado más dinero.

En un comunicado, el INEGI dio a conocer que la inflación en México sigue bajando, al cerrar julio de 2026 en 3.12%, luego de que junio terminó en 3.77%.

De acuerdo con el reporte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.03%, con un nivel de 145.169 puntos.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que la inflación sigue a la baja y afirmó que se trata de “una buena noticia”.

De acuerdo con el INEGI, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, tuvo un aumento mensual de 0.23% y una variación anual de 3.95%.

Dentro del índice de precios subyacente los precios de las mercancías subieron 0.19% y los de servicios un 0.26% a tasa mensual.

En tanto, el índice de precios no subyacente presentó una caída mensual de 0.67%, aunque a tasa anual aumentó 0.29%.

La disminución mensual en el índice de precios no subyacente se debió principalmente a la baja en los precios de los productos agropecuarios, destacando el descenso en frutas y verduras.

¿Qué es la inflación y cómo me afecta?

El INEGI explicó que la inflación se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual registra el cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de lo que consumen los hogares, en México, a lo largo del tiempo.

En sí, la inflación afecta los bolsillos de los mexicanos por la pérdida del poder adquisitivo, es decir, cuando los precios de los productos y servicios aumentan, el dinero te rinde menos.

La inflación impacta directamente en los precios de los productos que consumimos. Si compraste frutas y verduras como naranja o cebolla, en julio de 2026, el gasto fue mayor por el aumento de su precio, según el reporte del INEGI.

Pero no todo es malo: Algunos productos han bajado considerablemente de precio por la disminución de la inflación, en México, tal es el caso del jitomate y el huevo, que en meses anteriores habían aumentado, lo que puede compensar otros gastos en tu presupuesto.

Además, la inflación no impacta igual a todos los estados de la República mexicana, por ejemplo: en Morelos, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Oaxaca, la inflación fue mayor al promedio nacional, mientras que en estados como Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, los precios disminuyeron ligeramente, en julio de 2026.

Los 10 productos que aumentaron de precio en México

El INEGI enlistó los 10 productos en los que gastaste más dinero, en julio de 2026:

Cebolla: 18.97%. Vivienda propia: 0.26%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.37%. Otros alimentos cocinados: 0.37%. Naranja: 11.90%. Colectivo: 0.74%. Productos para el cabello: 1.47%. Transporte aéreo: 4.11%. Restaurantes y similares: 0.31%. Computadoras: 6.10%.

Los 10 productos que bajaron de precio en México

A continuación, te decimos cuáles son los 10 productos que bajaron de precio, en julio de 2026, según el INEGI.

Jitomate: -29.20% Gas LP: -1.00% Automóviles: -0.54%. Hoteles: -4.51% Huevo: -1.08%. Chile poblano: -15.63%. Pollo: -0.40%. Chile serrano: -6.98%. Cremas para la piel: -1.71%. Zapatos tenis: -0.91%

RMT