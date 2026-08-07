Economía

Así Te Afecta la Inflación: Reporte del INEGI Revela Por Qué Gastas Más Dinero

Aquí te decimos qué productos subieron de precio, por el impacto de la inflación en México

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¿Por qué gastas más? INEGI revela que la inflación en México sigue bajando, pero cebolla y naranja encabezan la lista de productos más caros. Descubre más sobre cómo esto afecta tu bolsillo.

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