Temblor en México Hoy: Esta Es la Magnitud y Epicentro de los Sismos de este 7 de Agosto 2026
Este viernes, comenzó con actividad sísmica desde temprano; te indicamos en dónde hubo temblores
Este viernes, comenzó con actividad sísmica desde temprano; te indicamos en dónde hubo temblores
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer los sismos que se han registrado hoy, 7 de agosto de 2026, en N+ te compartimos su epicentro y magnitud.
México se encuentra en una región con actividad sísmica constante debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que el SSN monitorea diariamente los sismos que se registran en el país.
De acuerdo con el reporte del SSN, estos son los sismos de magnitud mayor a 4.0 registrados hoy:
5:04:01 horas: ocurrió un temblor de magnitud 4.0, con epicentro a 36 km al oeste de Técpan, Guerrero, con profundidad 13.2 kilómetros.
4:21:06 horas: magnitud 4.0, epicentro a 125 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 11.3 km.
12.14:22 horas: hubo un temblor a 72 km al suroeste de Arriaga, Chiapas.
La alerta sísmica brinda algunos segundos para reaccionar antes de que el movimiento llegue a determinadas zonas. Las autoridades de Protección Civil hicieron las siguientes recomendaciones:
Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar.
Si te encuentras en un inmueble, dirígete a la zona de menor riesgo previamente identificada o evacúa únicamente si es seguro hacerlo y el protocolo del edificio lo permite.
Aléjate de ventanas, cristales, lámparas, muebles altos y objetos que puedan caer.
No utilices elevadores durante una evacuación.
Si estás en la calle, mantente alejado de postes, cables, fachadas, anuncios espectaculares y otros objetos que puedan desprenderse.
Si conduces un vehículo, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas.
Después del sismo, verifica posibles daños, atiende las indicaciones de las autoridades y mantente informado únicamente por medios oficiales.
FBPT