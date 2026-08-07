Temblor en México Hoy: Esta Es la Magnitud y Epicentro de los Sismos de este 7 de Agosto 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer los sismos que se han registrado hoy, 7 de agosto de 2026, en N+ te compartimos su epicentro y magnitud.

México se encuentra en una región con actividad sísmica constante debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que el SSN monitorea diariamente los sismos que se registran en el país.

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Sismos registrados hoy

De acuerdo con el reporte del SSN, estos son los sismos de magnitud mayor a 4.0 registrados hoy:

5:04:01 horas: ocurrió un temblor de magnitud 4.0, con epicentro a 36 km al oeste de Técpan, Guerrero, con profundidad 13.2 kilómetros.

4:21:06 horas: magnitud 4.0, epicentro a 125 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 11.3 km.

12.14:22 horas: hubo un temblor a 72 km al suroeste de Arriaga, Chiapas.

Esto debes hacer en caso de que suene la Alerta Sísmica

La alerta sísmica brinda algunos segundos para reaccionar antes de que el movimiento llegue a determinadas zonas. Las autoridades de Protección Civil hicieron las siguientes recomendaciones:

Mantén la calma y evita correr, gritar o empujar.

Si te encuentras en un inmueble, dirígete a la zona de menor riesgo previamente identificada o evacúa únicamente si es seguro hacerlo y el protocolo del edificio lo permite.

Aléjate de ventanas, cristales, lámparas, muebles altos y objetos que puedan caer.

No utilices elevadores durante una evacuación.

Si estás en la calle, mantente alejado de postes, cables, fachadas, anuncios espectaculares y otros objetos que puedan desprenderse.

Si conduces un vehículo, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles y estructuras elevadas.

Después del sismo, verifica posibles daños, atiende las indicaciones de las autoridades y mantente informado únicamente por medios oficiales.

FBPT