Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Estas Son las Autopistas Cerradas este Viernes 7 de Agosto 2026

En caso de que vayas a transitar por la carretera hoy, 7 de agosto de 2026, considera que hay diferentes autopistas con cierres, en N+ te compartimos cuáles son para que tomes tus precauciones.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y la Guardia Nacional informaron sobre diversos cierres parciales y reducciones de carriles ocasionados por accidentes y unidades con fallas mecánicas.