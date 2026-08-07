Movilidad

Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Estas Son las Autopistas Cerradas este Viernes 7 de Agosto 2026

Este viernes, comenzó con afectaciones viales en ciertos tramos carreteros; revisa en dónde para que tomes precaución

Carreteras cerradasEste 7 de agosto de 2026, se registró un accidente en la carretera La tinaja-Cosoleacaque. Foto: Cuartoscuro
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