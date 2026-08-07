Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Estas Son las Autopistas Cerradas este Viernes 7 de Agosto 2026
Este viernes, comenzó con afectaciones viales en ciertos tramos carreteros; revisa en dónde para que tomes precaución
Este viernes, comenzó con afectaciones viales en ciertos tramos carreteros; revisa en dónde para que tomes precaución
En caso de que vayas a transitar por la carretera hoy, 7 de agosto de 2026, considera que hay diferentes autopistas con cierres, en N+ te compartimos cuáles son para que tomes tus precauciones.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y la Guardia Nacional informaron sobre diversos cierres parciales y reducciones de carriles ocasionados por accidentes y unidades con fallas mecánicas.
7:20 horas: hay cierre parcial a la circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 234+500 de la carretera Uruapan–Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
7:11 horas: continúa el cierre parcial por un accidente vial a la altura del kilómetro 180 de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque, Veracruz, cerca del municipio de Acayucan, con dirección a Córdoba.
7:06 horas: en el km 138 de la Autopista Puebla-Acatzingo permanece la reducción de carriles por la atención de un choque por alcance entre tractocamiones. Se reporta carga vehicular.
6:43 horas: afectaciones viales en la Autopista México-Cuernavaca, debido a que hay reducción de carriles en el kilómetro 63, con dirección a Cuernavaca, por un accidente en el que un vehículo impactó contra el muro central.
6:39 horas: sigue la reducción de carriles en la Autopista La Tinaja-Isla, en el km 73, rumbo a La Tinaja, debido a un tractocamión que presentó una falla mecánica.
6:10 horas: la Guardia Nacional reportó cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 28+500 de la carretera Córdoba-La Tinaja, en Veracruz, a la altura de la localidad El Mirador, con dirección hacia Córdoba.
FBPT