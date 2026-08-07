Movilidad

Autopista del Sol Hoy 7 de Agosto de 2026: Obras y Accidentes

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Accidente en la Autopista México-CuernavacaAccidente en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: @GN_Carreteras
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+