Alerta por Otro Día de Lluvias Fuertes en CDMX: Así Estará el Clima Mañana 11 de Agosto 2026

Luego de un fin de semana de tormentas eléctricas, la Ciudad de México (CDMX) seguirá con lluvias mañana, 11 de agosto de 2026, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, en N+ te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo del martes y te compartimos los consejos de expertos para evitar afectaciones, ¡toma nota!

Y es que de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital mexicana será afectada esta semana por un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Esos sistemas afectarán toda la metrópoli, pues además de la CDXM, se prevén precipitaciones de distinta intensidad en el Estado de México, Querétaro, Puebla, Morelos, Hidalgo y Tlaxcala, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Cómo estará el clima en CDMX mañana?

Según datos del pronóstico de la Megalópolis, mañana en la mañana se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

Por la tarde, se espera ambiente cálido, así como cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada: 14 a 16 °C.

Viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta.

Imagen de satélite que muestra fenómenos meteorológicos en la República Mexicana. SMN

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del martes:

Mañana : Temperatura entre 14 y 16 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde : Temperatura entre 23 y 25 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de chubascos y vientos de 15 km/h.

⚠️ Para esta semana se pronostican #Lluvias fuertes en la #CDMX, principalmente por la tarde y la noche. ¡Toma tus precauciones! pic.twitter.com/JXt9AV19z2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 10, 2026

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB