Pronóstico del tiempo

Alerta por Otro Día de Lluvias Fuertes en CDMX: Así Estará el Clima Mañana 11 de Agosto 2026

Conoce aquí los detalles del pronóstico del tiempo para mañana martes en la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua

Tormenta con granizo en el Valle de México en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoTormenta con granizo en el Valle de México en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para otro día de lluvias fuertes en CDMX este 11 de agosto. Conoce el pronóstico y las recomendaciones para mantenerte seguro ante las tormentas.

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