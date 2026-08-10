Video de Explosión del Popocatépetl Hoy: Momento en que Fumarola Sale de entre las Nubes

Las cámaras de monitoreo del volcán Popocatépetl grabaron otro impactante video de la actividad del coloso: el momento exacto en que una fumarola se elevó a gran altura entre un cielo completamente cubierto de nubes.

Se trató de una exhalación registrada la mañana de hoy, 10 de agosto de 2026, en punto de las 09:45 horas, de acuerdo con un video compartido en redes sociales.

¿Sabías que?

El volcán Popocatépetl se ubica en el centro del país, entre los estados de México, Puebla y Morelos, muy cerca de la Ciudad de México.

Tiene 5 mil 492 metros de altura , por lo que es uno de los volcanes más grandes de Norteamérica.

El análisis geológico de su actividad en los últimos 5 mil años revela la ocurrencia de 3 grandes eventos eruptivos; el último ocurrió hace aproximadamente mil 100 años.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres ( Cenapred ) se encarga de monitorearlo las 24 horas del día.

Los cuatro principales aspectos que monitorea son: imagen en tiempo real, sismicidad, deformación y geoquímica.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 horas 🌋:

🔹 74 exhalaciones

🚦 Semáforo de alerta:

⚠️ #AmarilloFase2

😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza

🚫 No te acerques al volcánhttps://t.co/EwZ3x2ztZB pic.twitter.com/4Qi5FvYQ6e — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) August 10, 2026

Actividad reciente del Popocatépetl

En su reporte de este lunes, el Cenapred informó que en las últimas 24 horas se detectaron 74 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza.

También comentó que toda la mañana se ha tenido visibilidad parcial del cráter por nublados en la zona, pero “se ha observado una emisión de vapor de agua y gases volcánicos, con dispersión hacia el oeste-noroeste”.

Alerta sigue en Amarillo Fase 2

El organismo además recordó que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl permanece en Amarillo Fase 2, cuyos escenarios previstos son:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado.

Ocurrencia de temblor de amplitud variable.

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas.

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas.

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones.

Por otra parte, pidió a la ciudadanía no hacer caso a rumores y estar atenta a la información oficial que emite el Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil en sus canales oficiales.

SPB