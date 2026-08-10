Medio Ambiente

Video de Explosión del Popocatépetl Hoy: Momento en que Fumarola Sale de entre las Nubes

Aquí te informamos sobre la reciente actividad el volcán, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres

Exhalación del volcán Popocatépetl la mañana del 10 de agosto de 2026. Foto: CenapredExhalación del volcán Popocatépetl la mañana del 10 de agosto de 2026. Foto: Cenapred

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Popocatépetl sorprende con nueva exhalación captada en video. El volcán sigue en Amarillo Fase 2. Descubre qué significa y cómo afecta a las comunidades cercanas.

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