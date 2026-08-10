Cutzamala Hoy 10 de Agosto 2026: Así Está el Nivel de Agua tras Fuertes Lluvias

En los últimos días, se han registrado fuertes lluvias en gran parte del país, factor que contribuye a la captación de agua en el Sistema Cutzamala; aquí te decimos cómo está el nivel de las presas hoy, 10 de agosto de 2026.

Lluvias benefician al Cutzamala

Las lluvias de la temporada 2026 han beneficiado el nivel de las presas del Sistema Cutzamala, que abastece casi el 25% de agua potable a varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México.

En julio de 2026, el Cutzamala cerró con el 73.64% del total de su capacidad y en lo que va de agosto, el nivel ya aumentó un poco más.

¿Cuánta agua hay en el Cutzamala hoy?

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que el nivel del agua está hoy de la siguiente forma, en las presas del Cutzamala:

Presa Villa Victoria: Con el 71.74% de su capacidad.

Presa Valle de Bravo: Con el 82.33% de capacidad.

Presa El Bosque: Con el 65.93% de capacidad.

El Cutzamala cuenta hoy, 10 de agosto de 2026, con el 75.58%, es decir, 591,403,000 metros cúbicos de agua, de los 782,521,000 de su capacidad total.

Para que se llene al 100%, faltaría el 24.42%, lo que equivale a 191,118,000 metros cúbicos de agua.

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RMT