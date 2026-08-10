Medio Ambiente

Cutzamala Hoy 10 de Agosto 2026: Así Está el Nivel de Agua tras Fuertes Lluvias

Entérate cuánta agua hay en el Cutzamala hoy, 10 de agosto de 2026, luego de las fuertes lluvias

Presa Valle de Bravo del CutzamalaPresa Valle de Bravo del Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conoce el estado del Cutzamala hoy: las lluvias han elevado su nivel. ¿Cuánto falta para llenarse? Descubre más sobre el impacto en la CDMX.

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