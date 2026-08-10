Medio Ambiente

Tigre Blanco Nace en Ecopark Matamoros Pese a que sus Padres Tienen Pelaje Amarillo

Ecopark Matamoros informó sobre el nacimiento de una cría de tigre de coloración blanca, pese a que sus padres tienen el característico pelaje amarillo.

Tigre Blanco Nace en Ecopark MatamorosTigre Blanco Nace en Ecopark Matamoros Pese a que sus Padres Tienen Pelaje Amarillo. Foto: Conibio Global A.C.

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Un tigre blanco nace en Ecopark Matamoros, aunque sus padres tienen pelaje amarillo.

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