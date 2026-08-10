Tigre Blanco Nace en Ecopark Matamoros Pese a que sus Padres Tienen Pelaje Amarillo

El centro de rescate Ecopark Matamoros informó sobre el nacimiento de una cría de tigre de coloración blanca, resultado de características genéticas recesivas presentes en los ejemplares, a pesar de que ambos padres presentan coloración amarilla.



De acuerdo con la información proporcionada, la madre es una tigresa rescatada que hace algunos meses convivió durante unos días con un macho adulto de aproximadamente 17 años, mientras se concluían los trabajos de construcción y adecuación de su recinto.



Durante ese periodo, ambos ejemplares se adaptaron favorablemente y ocurrió la reproducción que derivó en este nacimiento.

Ecopark Matamoros Alberga Diferentes Especies de Animales

El responsable técnico y médico veterinario del centro, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, precisó que el objetivo de Ecopark no es la reproducción de especies, sino el rescate, rehabilitación y bienestar de los animales bajo su cuidado.



Actualmente, el centro alberga osos, tigres, leones, jaguares, canguros y tortugas acuáticas, muchos de ellos provenientes de rescates o entregados por autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Fiscalía.



El nacimiento también refleja las condiciones de bienestar, manejo y nutrición que reciben los ejemplares dentro de las instalaciones