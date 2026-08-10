Internacional

Si Viajas a Colombia Revisa Aeropuertos Afectados por Fuerte Temblor Hoy

La Aeronáutica Civil de Colombia da a conocer en qué aeropuertos se suspendieron operaciones comerciales luego del terremoto magnitud 7.4 de este lunes; aquí los detalles

Búsqueda de sobrevivientes entre escombros de edificio en Pereira, Colombia, tras terremoto. Foto: APBúsqueda de sobrevivientes entre escombros de edificio en Pereira, Colombia, tras terremoto. Foto: AP

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Colombia enfrenta un fuerte temblor. Aeropuertos cerrados. Mantente informado a través de canales oficiales para más detalles.

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