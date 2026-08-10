Si Viajas a Colombia Revisa Aeropuertos Afectados por Fuerte Temblor Hoy

Debido al potente sismo magnitud 7.4 que azotó Colombia hoy, 10 de agosto de 2026, las autoridades suspendieron operaciones comerciales en varios aeropuertos, por lo que si tienes programado un viaje a dicha nación, aquí te informamos en qué terminales aéreas no hay servicio.

La Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado en redes sociales, en el que en primera instancia expresó su solidaridad con las personas afectadas por el terremoto en el país.

También dio a conocer que desde el primer momento del sismo, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, se activaron acciones de atención correspondientes.

Liveblog N+ | Temblor en Colombia Hoy En Vivo: Daños y Últimas Noticias por Fuerte Terremoto

Apoyo con bomberos aeronáuticos

A través de sus equipos de bomberos aeronáuticos, salvamento y rescate (SAR), inició el acompañamiento a las autoridades locales en las labores de gestión del riesgo y atención de la emergencia, dijo la instancia.

Además, detalló que se sostuvo un encuentro con las direcciones regionales de la Aeronáutica Civil, y ahora se evalúan los daños a la infraestructura para mitigar riesgos posteriores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Apagones, Escombros y Ambulancias por Todos Lados; Así se ve Colombia tras el Temblor de Hoy

Aeropuertos sin servicio

En ese marco, la autoridad colombiana informó que se suspendieron las operaciones comerciales en los aeropuertos de:

Pereira.

Manizales.

Armenia.

Cartago.

Buenaventura.

En dichas terminales áreas solo se están registrando vuelos de carácter médico o aviación de estado, mientras se adelantan las respectivas verificaciones y acciones de atención.

La Aeronáutica Civil recordó que también se mantienen restringidas las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, pero por emisiones del volcán Puracé.

Recomendaciones

Ante este panorama, la instancia recomendó a los usuarios que tienen vuelos programados, consultar exclusivamente los canales oficiales de la Entidad y mantener comunicación directa con sus respectivas aerolíneas, para conocer cualquier modificación en sus itinerarios.

“La prioridad de la Aeronáutica Civil es garantizar la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y todos los actores del sistema aéreo, así como contribuir a la atención de la emergencia en coordinación con las autoridades competentes. En cuanto se reactiven los servicios de tránsito aéreo se suministrará información adicional a la ciudadanía.

En tanto, los equipos de atención al usuario e intermediación de las terminales aéreas se encuentran disponibles para orientar y acompañar a los pasajeros, abundó.

SPB