Internacional

¿Qué Pasó en Colombia Hoy? Mapa de Chocó, Cali y Departamentos Azotados por Terremoto

Conoce dónde están en el mapa Chocó, Cali y otros departamentos devastados por el terremoto en Colombia hoy

Checa Qué Pasó en Colombia Hoy y Dónde Está en el Mapa Chocó, CaliHay edificios derrumbados por el terremoto en Colombia hoy 10 de agosto 2026. Foto: EFE
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+