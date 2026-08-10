¿Qué Pasó en Colombia Hoy? Mapa de Chocó, Cali y Departamentos Azotados por Terremoto

Un fuerte sismo se registró hoy lunes 10 de agosto 2026, y acá te decimos qué pasó en Colombia y el mapa del país para que sepas dónde está Chocó, Cali, Bogotá y otros departamentos azotados por el temblor.

Entérate de las últimas noticias del terremoto en Colombia hoy en nuestro Liveblog, donde podrás informarte sobre todo lo que está sucediendo en el país sudamericano luego de la catástrofe.

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¿Qué pasó en Colombia hoy?

A las 07:34 hora local se registró un sismo de magnitud 7.4, que se sintió en gran parte del país, con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Hasta el momento, las autoridades de Colombia han informado que hay más de 70 muertos por el fuerte sismo de hoy; además, reportaron decenas de heridos y atrapados bajo los escombros de estructuras colapsadas.

Las zonas donde se han reportado personas fallecidas por el terremoto son: Risaralda, Manizales, Chocó, Antioquia, Cali, Buenaventura y Valle del Cauca.

También se reportaron varios edificios derrumbados en ciudades ‌como Quibdó, Cali, ‌Manizales y Pereira, además de daños en fachadas. De igual forma, se informa que al menos siete aeropuertos sufrieron afectaciones por el terremoto.

¿Dónde está Colombia en el mapa?

El país se encuentra en la esquina noroccidental de América del Sur y tiene frontera con Panamá, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil. Es el único territorio de esa región con costas en el océano Pacífico y en el mar Caribe (océano Atlántico).

El epicentro del temblor de Colombia. Foto: N+

De hecho, el terremoto de Colombia hoy también se sintió con intensidad en varias provincias de Ecuador y Panamá, donde en algunas regiones tuvieron que evacuar edificios debido a la fuerza del sismo.

¿Dónde está el departamento de Chocó, Colombia?

El lugar del epicentro del temblor en Colombia hoy se ubica en el noroeste del país, en las regiones Andina y Pacífico, y es uno de los 32 departamentos de la república colombiana, su capital es Quibdó. Esta es su ubicación en el mapa:

En el último reporte de la gobernadora de Chocó, Nubia ‌Carolina Córdoba-Curi, informó que hay 12 fallecidos, 84 personas lesionadas y afectaciones en viviendas, edificios e infraestructura pública y privada.

PPP