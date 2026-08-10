Salud

Menor Embarazada en Matamoros Presenta Anemia e Infección; Evalúan Posible Interrupción

El DIF Matamoros informó que la menor permanece bajo atención y resguardo, mientras médicos evalúan su estado de salud y determinan las condiciones para continuar con su atención.

Menor Embarazada en Matamoros Presenta Anemia e InfecciónMenor Embarazada en Matamoros Presenta Anemia e Infección. Foto: N+

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Menor embarazada en Matamoros enfrenta anemia e infección. Médicos evalúan su estado para decidir sobre interrupción. DIF y autoridades protegen su identidad. Infórmate.

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