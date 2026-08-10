Menor Embarazada en Matamoros Presenta Anemia e Infección; Evalúan Posible Interrupción

El Sistema DIF Matamoros informó que dará seguimiento al caso de una menor de edad embarazada bajo los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-046, mientras médicos evalúan su estado de salud para determinar las condiciones en las que puede continuar la atención.

El procurador del DIF Matamoros explicó que, al tratarse de una menor, se mantiene coordinación con el sector salud y se revisa su condición física antes de cualquier procedimiento. Señaló que los médicos han detectado anemia e infección, situaciones que ya están siendo atendidas para evitar que representen un riesgo para su salud.

El funcionario también hizo un llamado a proteger la identidad de la niña y evitar cualquier forma de revictimización. Destacó que no se debe difundir su rostro ni información que permita identificarla, ya que se busca proteger su bienestar emocional y evitar posibles situaciones de rechazo o bullying en el futuro.

Piden Evitar la Difusión de Fotografías de Menor Embarazada

El procurador del Sistema DIF Matamoros informó que la menor de 11 años, quien permanece internada tras detectarse un embarazo, continúa bajo atención y resguardo de las autoridades. Hasta el momento, no se ha determinado si se realizará una interrupción del embarazo.



El funcionario hizo un llamado a la población a evitar la difusión de información, fotografías o cualquier contenido que permita identificar a la menor, al tratarse de una víctima y con el objetivo de proteger sus derechos y privacidad.



Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quién sería el responsable de la agresión sexual cometida contra la menor.

Violencia Contra Niñas es un Delito: Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres fijó postura ante el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, quien habría sido víctima de violencia y, como consecuencia de estos hechos, se encuentra embarazada.

A través de un posicionamiento, la dependencia señaló que todo embarazo infantil es producto del abuso sexual, por lo que dará seguimiento al caso dentro del ámbito de sus atribuciones, con el objetivo de que la menor no enfrente sola este proceso y reciba el acompañamiento necesario, con pleno respeto a sus derechos.

La Secretaría de las Mujeres enfatizó que la violencia sexual contra niñas constituye un delito y advirtió que “no se justifica, no se minimiza y no se normaliza”.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar las circunstancias de la agresión y deslindar responsabilidades.