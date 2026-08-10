Mensaje Urgente por Lluvias e Inundaciones: PC Pide Ubicar Refugios y Hacer Esto en Casa

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó hoy, 10 de agosto de 2026, por el pronóstico de lluvias muy fuertes y también por temperaturas elevadas en diferentes partes de la República Mexicana.

En un comunicado, informó que este lunes habrá precipitaciones muy fuertes e incluso intensas en algunas zonas, por lo que emitió recomendaciones para la ciudadanía.

Aquí en N+ te brindamos detalles del pronóstico del tiempo, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y te compartimos los consejos de las autoridades para hacer frente a las condiciones climáticas.

Lluvias muy fuertes en México

De acuerdo con el SMN, este lunes varios estados serán afectados por lluvias de distinta intensidad:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas , con acumulados de 75 a 150 milímetros (mm): En Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes , de 50 a 75 mm en: Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Veracruz.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes , de 25 a 50 mm, en: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El calor no para en algunos estados

En contraste, otras entidades serán afectadas por altas temperaturas, recordó la CNPC:

Temperaturas máximas de 45 grados Celsius : En el noreste de Baja California.

Temperaturas de 40 a 45 grados : En el noroeste de Sonora, el noreste de Chihuahua, el este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas, el sur de Michoacán, el suroeste de Guerrero y el sur de Oaxaca.

Temperaturas de 35 a 40 grados : En Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, Morelos, el norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas de 30 a 35 grados: En el norte y sur de Zacatecas, el oeste de Aguascalientes, Guanajuato, el norte de Querétaro y el suroeste del Estado de México.

Recomendaciones ante clima extremo

Ante estas condiciones meteorológicas, la CNPC emitió una serie de recomendaciones:

Realizar limpieza constante de azoteas, desagües, canales y alcantarillas para evitar acumulaciones de agua y prevenir inundaciones locales.

Retirar de patios y techos cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la corriente o el viento.

En caso de lluvias fuertes, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con corrientes de agua.

Para quienes habitan en zonas de laderas, lomas o pendientes pronunciadas, mantenerse en alerta ante la posible formación de deslaves, desgajamientos de suelo o flujos de lodo debido a la saturación de agua por las lluvias continuas.

Identificar con antelación las rutas de evacuación y los refugios temporales habilitados por las autoridades locales.

Evitar transitar cerca de taludes inestables y, ante cualquier señal de riesgo como grietas en muros o suelo, hundimientos, inclinación de postes o árboles, o ruidos extraños en el terreno, evacuar la zona de inmediato hacia un lugar seguro y notificar a los números de emergencia.

Mientras que en caso de altas temperaturas: mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada a la radiación solar en las horas de mayor intensidad y utilizar protector solar, ropa ligera de colores claros y sombrilla o gorra. Además, prestar especial atención a la población vulnerable. Mantenerse atento a los avisos oficiales emitidos por las autoridades municipales y estatales, a través de canales oficiales.

Con información de N+.

spb