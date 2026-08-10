Pronóstico del tiempo

Mensaje Urgente por Lluvias e Inundaciones: PC Pide Ubicar Refugios y Hacer Esto en Casa

La Coordinación Nacional de Protección Civil emite lista de recomendaciones ante clima en México, con previsión de lluvias intensas pero también de altas temperaturas

Intensa lluvia en Cuauhtémoc, CDMX, el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIntensa lluvia en Cuauhtémoc, CDMX, el 12 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta! Lluvias intensas y calor extremo en México. Protección Civil recomienda identificar refugios y limpiar desagües. Infórmate y mantente seguro.

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