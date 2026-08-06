“Nadie Vivo Ha Presenciado un El Niño Tan Fuerte”: Experto Dice Cuánto se Puede Calentar el Mar

Este año inició un fenómeno natural que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el océano Pacífico y que podría tener grandes impactos: El Niño. Pero además, de acuerdo con autoridades meteorológicas, este 2026 podría ser de los más intensos que se han registrado desde 1950.

En ese marco, un experto señaló ahora que “nadie vivo ha presenciado un El Niño tan fuerte” y dio a conocer cuánto podría aumentar la temperatura del mar.

Aquí te brindamos todos los detalles de este evento climático y las observaciones del especialista.

¿Qué es El Niño y por qué se le llama así?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), originalmente se aplicó el término El Niño a un débil calentamiento en la temperatura superficial del mar, a lo largo de las costas de Perú y Ecuador.

Ese calentamiento se observaba cerca del periodo de Navidad, razón por la que se le dio el nombre de El Niño, en referencia a “El Niño Jesús”.

Pero en las últimas décadas se observó que ese calentamiento ya abarcaba una región mucho más extensa, desde el Pacífico central hacia el Pacífico tropical, modificando patrones climáticos globales. Estos son algunos datos clave:

Se trata de un fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Tiene tres fases: Cálida (El Niño), Fría (La Niña) y Neutral.

Es decir, cuando la temperatura del mar en el Pacífico aumenta más de 0.5 grados del promedio, surge El Niño; cuando baja menos de -0.5 grados se presenta La Niña.

Y en la condición Neutral, la temperatura está dentro de la climatología promedio en el océano.

El Niño ocurre aproximadamente cada dos a siete años, ya que se alterna con La Niña y con condiciones neutras.

El Niño suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y enero, aunque su desarrollo puede detectarse con meses de anticipación y sus efectos pueden tardar meses en propagarse por todo el mundo.

Imágenes satelitales muestran la diferencia entre la temperatura promedio de la superficie del mar en el ecuador del Océano Pacífico tropical durante la primera semana de junio de 2026. Satélites de la NOAA

El Niño más fuerte de los últimos tiempos

El 12 de junio de 2026, el SMN indicó que las condiciones de El Niño ya estaban presentes, y alertó que se espera que se fortalezca conforme se aproxime la temporada invernal 2026-2027 en el hemisferio norte.

Ante ese panorama, ahora el meteorólogo y escritor de clima global originario de Nueva York, Ben Noll, expuso que El Niño de este año eclipsará los otros seis eventos muy fuertes registrados previamente (1877, 1888, 1972, 1982, 1997 y 2015).

“Nadie vivo ha presenciado un El Niño tan fuerte”, indicó en un mensaje en la red social X.

Recordó que El Niño de 1877-78 contribuyó a una hambruna global que acabó con el 3 al 4% de la población mundial.

“Se podría argumentar que fue el peor desastre ambiental que jamás haya afectado a la humanidad. ¿Estamos mejor preparados ahora? La evidencia dice que sí”, apuntó.

¿Cuánto podría aumentar la temperatura del mar?

Según Noll, un aumento proyectado de +4.1°C en las temperaturas del océano Pacífico central sería en diciembre de 2026.

Con ello, añadió, superaría con creces los picos anteriores de +2.8°C a +3.0°C en 1877, 1997 y 2015.

Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos informó en junio pasado que los meteorólogos pronostican una probabilidad del 63% de que la temperatura de la superficie del mar supere los 2.0 °C en la región del Pacífico monitoreada por El Niño.

Si se supera este umbral, la NOAA considera que el evento es un El Niño "muy fuerte".

SPB