Medio Ambiente

“Nadie Vivo Ha Presenciado un El Niño Tan Fuerte”: Experto Dice Cuánto se Puede Calentar el Mar

Meteorólogo estadounidense advierte la intensidad que puede alcanzar el fenómeno de El Niño en 2026; aquí te brindamos los detalles de este evento climático

Atardecer en mar de Acapulco, Guerrero, en noviembre de 2018. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAtardecer en mar de Acapulco, Guerrero, en noviembre de 2018. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para el fenómeno de El Niño más intenso desde 1950. Un meteorólogo revela cuánto podría aumentar la temperatura del mar.

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