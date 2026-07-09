¿Cuándo Empiezan los Frentes Fríos 2026 en México? Alerta por Impacto de 'El Niño' Muy Fuerte

Conoce aquí cómo impactará el fenómeno de El Niño a la temporada de lluvias y de sistemas frontales en México

Nieve cubre el Volcán Xinantécatl en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoNieve cubre el Volcán Xinantécatl en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿El fenómeno de El Niño se intensificará en México? Conoce cómo afectará la temporada de lluvias y frentes fríos hasta mayo 2027. No te lo pierdas.

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