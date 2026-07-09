¿Cuándo Empiezan los Frentes Fríos 2026 en México? Alerta por Impacto de 'El Niño' Muy Fuerte

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó este jueves sobre las condiciones climatológicas previstas para los siguientes meses en México, principalmente por la presencia del fenómeno meteorológico El Niño y su probable fortalecimiento hacia finales del año.

¿Este evento climático impactará en los frentes fríos? Aquí te informamos cuándo comenzará la temporada de sistemas frontales 2026-2027 y qué tan fuerte será tomando en cuenta El Niño.

¿Qué son los frentes fríos?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

¿Cuándo empiezan los frentes fríos en México?

De acuerdo con información de la Conagua, en nuestro país la temporada de frentes fríos abarcará de septiembre 2026 a mayo 2027, periodo en el que estará presente el fenómeno de El Niño.

Hoy, 9 de julio de 2026, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, brindó los detalles sobre el pronóstico del tiempo para los siguientes meses.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que El Niño ya está presente, y que las proyecciones indican que se puede rebasar la línea de “muy fuerte” o estar muy cerca.

“Estamos esperando que con esta tendencia (de elevación de la temporada del océano), justo en el pico de la temporada de lluvias (septiembre-octubre) estemos alcanzando ya la fase de El Niño muy fuerte y el pico lo vamos a estar alcanzado por ahí de diciembre”, explicó.

Fenómeno de El Niño muy largo

De acuerdo con Vázquez Romaña, El Niño será 2026-2027, porque abarcará toda la temporada de lluvias, todo el verano, todo el invierno y toda la primavera del siguiente año; después comenzará a disiparse.

Durante la temporada de lluvias se espera que El Niño persista y se fortalezca.

Fin de año: Para el trimestre de noviembre a enero, existe 63% de posibilidad de El Niño muy fuerte.

¿Cómo impactará en los frentes fríos?

Al hablar sobre los impactos de El Niño, refirió los efectos en las distintas temporadas, incluida la de frentes fríos.

Ciclones tropicales: Se prevé más actividad ciclónica en el océano Pacífico.

Mayo-octubre: Condiciones más secas en el centro del país y hacia el sureste; lluvias por abajo del promedio.

Julio-agosto: La cantidad de lluvia comenzará a ir a la abaja; no dejará de llover pero será menos del promedio, especialmente en norte, noreste, sur y sureste.

Septiembre: Regreso de las lluvias, mes con mayor actividad ciclónica.

Octubre: Interacción con los frentes fríos ; lluvias por arriba de lo normal.

Noviembre-abril: Condiciones bastantes húmedas en toda la frontera norte; mucha lluvia.

Invierno: Habrá más frentes fríos, más tormentas invernales y más ríos atmosféricos.

“Para noviembre, diciembre y enero vamos a tener más frentes fríos y condiciones lluviosas en el norte del país”, alertó.

SPB