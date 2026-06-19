El Fenómeno de El Niño Ya Empezó y Se Espera Muy Fuerte: Así Afectará México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fenómeno de El Niño ya se estableció en el Océano Pacífico; en N+, te explicamos qué es y cómo afecta en México.
¿Qué es el Fenómeno de El Niño?
El fenómeno de El Niño es la fase cálida del patrón El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), caracterizada por un calentamiento anómalo del mar en el Pacífico y el debilitamiento de los vientos alisios, explicó el SMN, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en un comunicado.
Tiene la capacidad de modificar significativamente los patrones de lluvia y temperatura, incrementando el riesgo de fenómenos extremos como olas de calor, sequías severas e inundaciones en distintas regiones del mundo.
El Niño ocurre en intervalos de dos a siete años y puede durar hasta 18 meses.
Fenómeno de El Niño será “más fuerte”
De acuerdo con el SMN, existe un 63% de probabilidad de que el fenómeno El Niño alcance una categoría de "muy fuerte”, entre noviembre de 2026 y enero de 2027.
Las condiciones ya se registran en el Océano Pacífico y se espera que continúen fortaleciéndose e intensificándose hacia el invierno, en el hemisferio norte.
¿Cómo afecta a México?
Invierno: Suele favorecer temperaturas por debajo del promedio en gran parte del centro y norte de México.
Además, durante el invierno, favorece un aumento en la frecuencia de frentes fríos.
Primavera y verano: Puede propiciar temperaturas más altas, especialmente si hay déficit de humedad.
En la primavera, el déficit de humedad y las altas temperaturas impactan directamente en la ocurrencia y severidad de incendios forestales.
Efectos en las lluvias y fenómenos climáticos
Canícula: Aumenta la probabilidad de que este periodo de disminución de lluvia sea anormalmente prolongado.
Ciclones tropicales: Favorece una mayor actividad en el Pacífico -aunque las trayectorias suelen alejarse de las costas- y una reducción de estos sistemas en el Golfo de México y el mar Caribe.
Lluvias invernales: Históricamente, incrementa las precipitaciones en el noroeste, noreste y la Península de Yucatán.