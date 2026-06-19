El Fenómeno de El Niño Ya Empezó y Se Espera Muy Fuerte: Así Afectará México

Aquí te explicamos qué es el fenómeno de El Niño y cómo impacta en México

Efectos de la tormenta tropical Boris en Acapulco, GuerreroEfectos de la tormenta tropical Boris en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Niño ya está aquí y será muy fuerte. ¿Cómo afectará a México? Prepárate para inviernos fríos y veranos calurosos. Descubre más sobre este fenómeno climático.

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