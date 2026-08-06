Accidentes

Conductor Pierde el Control y Termina Volcado en el Afluente del Río Pixquiac en Veracruz

Se reportó un aparatoso accidente donde un vehículo salió del camino al transitar por la carretera Coatepec-Xalapa Vía Briones que terminó en el afluente del Río Pixquiac.

Vehículo termina volcado en el afluente del río Pixquiac tras salir del camino en la Carretera Coatepec-XalapaVehículo termina volcado en el afluente del río Pixquiac tras salir del camino en la Carretera Coatepec-Xalapa. Foto: N+

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Esta mañana, un auto salió del camino y terminó volcado en el río Pixquiac en Coatepec. El conductor o los ocupantes abandonaron el lugar del accidente.

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