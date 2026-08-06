Conductor Pierde el Control y Termina Volcado en el Afluente del Río Pixquiac en Veracruz

Esta mañana de jueves 6 de agosto en el municipio de Coatepec, justo donde se encuentra la carretera Coatepec-Xalapa vía Briones y a la altura de Cosolapa en el Río Pixquiac, durante las primeras horas de este día se reportó la volcadura de un vehículo.

Se trata de una unidad vehicular la cual venía circulando según los primeros reportes sobre la carretera Coatepec-Xalapa, sobre la vía que comunica a Briones, presuntamente el conductor de este vehículo habría perdido el control cuando iba circulando hacia la ciudad de Xalapa en una de las curvas.

Según los datos recabados en el punto del accidente el vehículo no tomó la curva y siguió de frente en el camino, donde terminó literalmente volcado en el afluente del río Pixquiac.

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Es Importante detallar que aparentemente la unidad tras el siniestro fue abandonada ya que en la zona del suceso no se encontró al conductor o a los ocupantes del mismo, por lo que no se reportan personas lesionadas.

De lo que se tiene certeza esta mañana de jueves es que si son reportados daños materiales cuantiosos, puesto que el vehículo quedó totalmente volcado y dentro del río.

Importante puntualizar que no se reporta afectación a la circulación vehicular en esta vía de comunicación, al punto arribó personal de una empresa aseguradora y personal de Tránsito del Estado para tomar conocimiento del siniestro y realizar las diligencias correspondientes de este tipo de hechos.

Se estima que en próximas horas se empiece con las tareas requeridas para realizar las maniobras para retirar el vehículo que se encuentra dentro del río Pixquiac.

Hombre sobrevive tras caer con su auto a canal de aguas negras en Veracruz

El pasado jueves 22 de julio un conductor terminó con todo y su automóvil al fondo de un con canal de aguas negras el cual se ubica en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz.

Según datos recabados el hecho ocurrió en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, cuando el conductor transitaba a bordo de su unidad y no se percató del fin del camino, acto seguido cayó y terminó volcado al interior del vehículo al fondo del canal de aguas negras.

Los primeros reportes señalan que a pesar de lo aparatoso del accidente, el hombre logró salir de la unidad siniestrada por su propio pie y ponerse a salvo.