Teresa, Ciclista de 65 Años Murió al Ser Atropellada por un Vehículo Oficial en Guanajuato

Una ciclista identificada como Teresa, de 65 años de edad, falleció la tarde de este miércoles tras ser atropellada por una camioneta oficial de Purísima del Rincón.

Los hechos se registraron en el bulevar Del Valle, casi esquina con Ignacio Rayón en la colonia Infonavit Del Valle.

La mujer murió en el lugar de los hechos

Al reporte realizado al número de emergencias 911 acudieron Tránsito, Policía Municipal, Protección Civil y Paramédicos, quienes confirmaron el deceso en el sitio, que fue acordonado.

La bicicleta quedó a metros del cuerpo y la unidad oficial permaneció detenida en el lugar, en tanto que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, inició las indagatorias para abrir una carpeta de investigación.

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Mientras que integrantes del SEMEFO realizó el levantamiento del cuerpo de la señora para trasladarlo a Guanajuato, Capital, donde se le hará la autopsia de ley.

El conductor que atropelló a la ciclista fue puesto a disposición de las autoridades

De manera extraoficial se informó que el conductor fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para el deslinde de responsabilidades.

El gobierno municipal de Purísima del Rincón lamentó el fallecimiento, expresó condolencias, confirmó la participación de una unidad oficial y aseguró acompañamiento a la familia, así como colaboración plena con la fiscalía por instrucción del alcalde Roberto García Ubano.