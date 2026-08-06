Accidentes

Teresa, Ciclista de 65 Años Murió al Ser Atropellada por un Vehículo Oficial en Guanajuato

Una ciclista de 65 años, llamada Teresa, fue atropellada por una camioneta oficial de Purísima del Rincón, falleciendo en el lugar, los hechos fueron en el bulevar del Valle.

Teresa, Ciclista de 65 Años Murió al Ser Atropellada por un Vehículo Oficial de Purísima del Rincón.Teresa, Ciclista de 65 Años Murió al Ser Atropellada por un Vehículo Oficial de Purísima del Rincón. Foto: N+

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Teresa, ciclista de 65 años, pierde la vida tras ser atropellada por un vehículo oficial en Guanajuato; el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

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