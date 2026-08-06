Video del Incendio Hoy en Puesto de Comida en el Centro CDMX: Reportan Lesionados

La mañana de hoy, 6 de agosto de 2026, se registró un incendio en un puesto de comida en el centro de la Ciudad de México (CDMX); hay reporte de lesionados.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Isabe la Católica y Chimalpopoca, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acudieron para brindar apoyo en la emergencia.

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¿Qué provocó el incendio?

El incendio fue ocasionado por una acumulación de gas en un tanque con capacidad de 10 kilogramos utilizado en el negocio. Las autoridades investigan si la fuga se originó por una desconexión de la manguera o por otra falla en el sistema de suministro.

Como consecuencia del incendio, dos hombres resultaron con quemaduras en brazos y rostro. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) les brindaron atención en el lugar y posteriormente valoraron su traslado a un hospital.

El fuego no solo consumió gran parte del puesto de comida, sino que también alcanzó un vehículo con placas del Estado de México que se encontraba estacionado junto al establecimiento, ocasionándole diversos daños materiales.

Mientras se realizaban las labores para sofocar el incendio y asegurar el área, la circulación sobre la calle Isabela Católica, en su cruce con Chimalpopoca, permaneció cerrada, por lo que los vehículos fueron desviados hacia rutas alternas.

FBPT