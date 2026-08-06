Accidentes

Video del Incendio Hoy en Puesto de Comida en el Centro CDMX: Reportan Lesionados

Elementos de la policía acudieron al lugar; dos hombres resultaron con quemaduras

Se registró un incendio en un puesto de comida en CDMX. Foto: N+Se registró un incendio en un puesto de comida en CDMX. Foto: N+

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Incendio en puesto de comida en el centro de CDMX deja dos lesionados. El fuego, causado por acumulación de gas, también dañó un vehículo cercano.

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