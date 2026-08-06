Captan a Oso Entrando a Cabaña en Busca de Comida en la Sierra de Arteaga

Un nuevo avistamiento de oso se registró en la Sierra de Arteaga, Coahuila, donde un ejemplar fue captado mientras descendía del techo de una cabaña, luego de ingresar al inmueble en busca de comida.

El hecho ocurrió durante la estancia de un grupo de visitantes que participó en la carrera celebrada el pasado 26 de julio, y quedó documentado en video. De acuerdo con los ocupantes de la cabaña, el animal aprovechó que la puerta permanecía abierta para entrar al lugar.

Una vez dentro, el oso abrió el refrigerador y consumió diversos alimentos, entre ellos huevos y totopos. Además de provocar algunos daños en la puerta.

Los visitantes también destacaron la facilidad con la que el oso escaló y se desplazó por la estructura.

Corredores señalaron que este tipo de encuentros se ha vuelto cada vez más común en la región, ya que los osos se han habituado a la presencia humana y suelen acercarse únicamente en busca de alimento.

Tras el incidente, los presentes evitaron confrontar al ejemplar y permitieron que regresara a su entorno natural, de igual forma, reiteraron el llamado a no dejar comida expuesta y a respetar la fauna silvestre para prevenir futuros incidentes.

Captan a oso durante carrera en Sierra de Arteaga

Participantes de una carrera realizada en la Sierra de Arteaga se encontraron un oso sobre uno de los senderos del recorrido. El ejemplar fue captado en video por un hombre originario de la Región Laguna mientras caminaba por la zona.

Ante la presencia del animal, varios competidores detuvieron su avance y esperaron a que se alejara para continuar con la carrera. El avistamiento no dejó personas lesionadas ni provocó incidentes.