Sociedad

Captan a Oso Entrando a Cabaña en Busca de Comida en la Sierra de Arteaga

Un oso captado mientras entraba a una cabaña en la Sierra de Arteaga para comer los alimentos que se encontraban en el lugar

El oso entró a la cabaña de la sierra de Arteaga en busca de comidaEl oso aprovechó que la puerta se encontraba abierta para entrar a la cabaña. Foto: One Kilometer

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El oso aprovechó que la puerta permanecía abierta para entrar a la cabaña en la sierra de Arteaga

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