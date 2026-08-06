El Profesor Negro Más Joven de Cambridge Renunció mientras lo Acusan de Plagio

Un sociólogo británico que se hizo famoso por convertirse en el profesor negro más joven de la historia en la Universidad de Cambridge renunció mientras es investigado por plagio.

Ayer miércoles, el profesor Jason Arday, que tenía 37 años cuando se convirtió en catedrático de Cambridge en 2023, anunció su decisión tras semanas de acusaciones de plagio en su trabajo académico y de preguntas en torno a afirmaciones sobre sus logros deportivos y de recaudación de fondos.

“Si bien la crítica es una parte inevitable de la vida académica, lo que he vivido ha ido mucho más allá del desacuerdo académico”, manifestó Arday en un comunicado. “Las implacables acusaciones, la especulación y los comentarios públicos han tenido un profundo impacto en mí y en quienes amo”.

El comunicado fue distribuido por el Good Law Project, un grupo de campaña que ha respaldado a Arday desde que las críticas llegaron a los medios el mes pasado. En una carta anterior, difundida por el grupo y firmada por más de dos docenas de académicos y políticos, se describen las acusaciones de plagio como una “campaña de difamación” destinada a perjudicar a Arday y a otras personas negras que ocupan “posiciones de influencia”.

El nombramiento de Arday en Cambridge puso de relieve su historia personal de superación de la dislexia, retrasos en el desarrollo y autismo, que, según él, lo dejaron sin habla hasta los 11 años y analfabeto hasta finales de la adolescencia.

Dudas sobre credenciales y obras benéficas

Las dudas sobre sus credenciales fueron planteadas públicamente el mes pasado por Nathan Cofnas, un antiguo investigador de filosofía de Cambridge que dejó la universidad después de que su crítica a los programas de diversidad, equidad e inclusión desatara protestas generalizadas.

El 24 de julio, el Times of London publicó un análisis de la tesis doctoral de Arday de 2015 en el que destacaba lo que, según el diario, eran múltiples ejemplos de pasajes “idénticos o casi idénticos” a los de un artículo anterior escrito por otro investigador.

Los medios británicos también cuestionaron las afirmaciones de Arday de que había recaudado 5.5 millones de libras (7.4 millones de dólares) para obras benéficas mediante hazañas como correr 30 maratones en 35 días y más de 965 kilómetros en seis días.

Arday explicó al sitio de noticias The Guardian que el dinero se recaudó con la ayuda de otras personas durante un periodo de 20 años. Señaló que no podía nombrar a esas otras personas por acuerdos de confidencialidad.

Cambridge respaldó inicialmente a Arday, al afirmar que las acusaciones de plagio habían sido investigadas por la Liverpool John Moores University, que otorgó el doctorado a Arday.

Eso cambió el miércoles, cuando la prestigiosa universidad inició su investigación.

“La Universidad de Cambridge ha iniciado una investigación tras obtener nueva información sobre las credenciales y los nombramientos honorarios del profesor Arday”, indicó la institución en un comunicado. “Para garantizar un proceso justo, no haremos más comentarios hasta que esto concluya”.

El Times afirmó que Cambridge decidió investigar después de que el diario presentara nuevas pruebas de que una parte de la investigación de Arday era “inventada” y contenía pruebas “imposibles”.

En una entrevista con el periódico publicada la semana pasada, Arday negó el plagio, pero admitió algunos errores que, según dijo, se debieron en parte a la falta de supervisión cuando trabajaba en su doctorado.

Arday siguió defendiéndose en su comunicado de dimisión, al señalar que su decisión “no debe interpretarse como una pérdida de fe en la investigación académica”.

“Tampoco debe confundirse con una aceptación de las narrativas que me han rodeado”, añadió. “Es simplemente la decisión de alguien que ha llegado a los límites de lo que razonablemente se le puede exigir soportar a cualquier persona”.

Con información de N+ y AP.

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