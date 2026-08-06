Sociedad

El Profesor Negro Más Joven de Cambridge Renunció mientras lo Acusan de Plagio

Cambridge respaldó inicialmente al profesor Jason Arday, sin embargo, la prestigiosa universidad inició una investigación

El profesor Jason ArdayEl profesor Jason Arday se convirtió en catedrático de Cambridge en 2023, cuano tenía 37 años. Foto: X @oxforddeptofed

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Jason Arday, conocido por superar la dislexia y el autismo, deja Cambridge tras acusaciones de plagio. La universidad investiga nuevas pruebas. ¿Qué se sabe hasta ahora?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
El Profesor Negro Más Joven de Cambridge Renunció mientras lo Acusan de Plagio