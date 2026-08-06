Sociedad

Muere el Arzobispo de Morelia Carlos Garfias Merlos: CEM Publica sus Cargos en la Iglesia

La Conferencia del Episcopado Mexicano anuncia el fallecimiento del arzobispo emérito, quien fue ordenado como sacerdote desde 1975

Monseñor Carlos Garfias Merlos. Foto: Facebook Arquidiócesis de MoreliaMonseñor Carlos Garfias Merlos. Foto: Facebook Arquidiócesis de Morelia

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Fallece Carlos Garfias Merlos, arzobispo emérito de Morelia. Fue ordenado sacerdote en 1975. Descubre más sobre su vida y contribuciones.

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