Muere el Arzobispo de Morelia Carlos Garfias Merlos: CEM Publica sus Cargos en la Iglesia

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó hoy, 6 de agosto de 2026, el fallecimiento del arzobispo emérito de Morelia, Carlos Garfias Merlos, quien fue ordenado sacerdote desde 1975 en la capital michoacana.

En un comunicado, la iglesia católica expresó sus condolencias a los familiares y amigos, así como al presbiterio y fieles de la Arquidiócesis de Morelia.

“Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que lo reciba en su reino y recompense con la vida eterna su fecundo ministerio y su generosa entrega pastoral al servicio del Evangelio”, externó.

¿Quién era Carlos Garfias Merlos?

Monseñor Carlos Garfias Merlos nació el 01 de enero de 1951 en Tuxpan, Michoacán, perteneciente a la Arquidiócesis de Morelia; y fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 1975 en la catedral morelense.

De acuerdo con el comunicado de la CEM, estos fueron sus estudios:

Cursó Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario de Morelia , Michoacán.

Obtuvo la Maestría y el Doctorado en Psicoterapia y Espiritualidad en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México.

Cargos desempeñados

De igual manera, la Conferencia del Episcopado Mexicano enlistó los cargos de Garfias Merlos, entre ellos:

Formador en el Seminario Menor de Morelia de 1975 a 1985.

Rector del Templo de las Tres Aves Marías, Morelia.

Profesor de Pastoral y Sacramentos en el Seminario de Morelia.

Asesor Regional de Encuentros Matrimoniales de 1989 a 1992.

Secretario de OSMEX.

Encargado de la Pastoral Familiar Diocesana de 1993 a 1994.

Coordinador del Consejo Presbiteral Arquidiocesano de Morelia.

Director del Curso Introductorio del Seminario Mayor de Morelia, en Erongaricuaro, Michoacán de 1985 a 1995.

Presidente de la Comisión del Clero de Morelia de 1993 a 1996.

Delegado Episcopal para la Formación Permanente del Presbiterio de la Arquidiócesis de Morelia de 1995 a 1996.

Fue obispo y arzobispo en México

El 24 de junio de 1996, el papa Juan Pablo II nombró a Carlos Garfias Merlos obispo de Ciudad Altamirano y recibió la ordenación episcopal el 25 de julio del mismo año.

Mientras que el 8 de julio de 2003, el pontífice lo trasladó a la Diócesis de Ciudad Nezahualcóyotl, de la cual tomó posesión un mes después, el 2 de agosto.

El 7 de junio de 2010, el papa Benedicto XVI lo nombró Arzobispo de Acapulco, y el 5 de noviembre de 2016, el papa Francisco lo nombró Arzobispo de Morelia, cargo que asumió el 17 de enero de 2017.

Apenas el pasado 19 de enero de 2026, el papa León XIV aceptó su renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Morelia.

Además de esos cargos y camino episcopal, Garfias realizó varios servicios en la CEM, por ejemplo, fue presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil, Vocal de la Comisión; entre varios más.

SPB