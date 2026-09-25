Hay Pre-Registro de Vivienda Bienestar: ¿Cómo Entrar al Programa de Conavi en Septiembre 2026?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició un nuevo periodo de inscripciones y para que no pierdas la oportunidad, acá te explicamos cómo hacer el pre-registro de Vivienda Bienestar para entrar al programa en septiembre 2026.

Uno de los programas que mayor interés han generado en los últimos años es el de la Conavi que ofrece apoyo para que los mexicanos puedan adquirir una casa a precio accesible, con un costo por debajo del comercial.

Para iniciar el proceso de solicitud es necesario completar el pre-registro de Vivienda Bienestar 2026, el cual se puede hacer por internet, y después se debe acudir a los módulos de registro para entregar la documentación.

¿Cómo hacer el pre-registro de Vivienda Bienestar 2026?

Para hacer el registro en línea de Conavi, las personas interesadas deben ingresar al siguiente link: https://integral.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB y llenar los campos con sus datos personales que son los siguientes:

CURP.

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Género.

Correo electrónico.

Número telefónico.

Lugar dónde habitas.

Código postal.

Colonia.

Entidad.

Municipio.

¿Cómo hacer registro de Conavi en septiembre 2026?

Una vez que haya completado el pre registro en línea, deberás acudir a los módulos para realizar tu solicitud de forma presencial y te tenemos buenas noticias, pues este mes, la Conavi habilitó sedes de inscripción en Puebla y Querétaro. Estas son las ubicaciones y horarios:

Auditorio Municipal de Tequisquiapan: Calle Guillermo Prieto S/N, Col. Centro, C.P. 76750, Tequisquiapan, Querétaro. Horario de atención de 10:00 a 2:00 de la tarde.

Centro Integrador: Prolongación Miguel Hidalgo S/N, Col. San Bernardino, C.P. 74450, Izúcar de Matamoros, Puebla. Horario de atención de 09:00 a 4:00 de la tarde.

Galera Municipal: Calle 5 de Mayo S/N, Col. Centro, C.P. 73000, Francisco Z. Mena, Puebla. Horario de atención de 09:00 a 3:00 de la tarde.

Polideportivo Zacatlán: Calle Santa Elena S/N, Col. Unidad Deportiva, C.P. 73310, Zacatlán, Puebla. Horario de atención de 09:00 a 3:00 de la tarde.

El registro de Conavi va a estar abierto hasta el sábado 26 de septiembre 2026, por lo que los interesados deben darse prisa y asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

No tener casa propia.

No contar con Infonavit, Fovissste, ni con otro crédito de vivienda.

Tener un ingreso menor a 17,800 pesos mensuales.

Identificación oficial con fotografía.

CURP tuya y de tus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, también deberás presentar los mismos documentos de tu pareja.

Si tú o algún integrante de tu hogar tiene una discapacidad permanente, lleva el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite.

Una vez que hayas realizado estos pasos estarás más cerca de poder adquirir una casa del Bienestar a un precio accesible, ya que solo deberás estar pendiente de la publicación de preseleccionados que recibirán una visita domiciliaria, y de las asambleas y posible sorteo donde saldrán los beneficiarios.

PPP