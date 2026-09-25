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Suspenden Clases 25 y 28 de Septiembre: ¿En Dónde Hay Cierre de Escuelas?

Autoridades toman medidas preventivas ante los efectos del huracán Polo en el Pacífico mexicano

Aulas vacías en primaria de Acapulco por lluvias en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAulas vacías en primaria de Acapulco por lluvias en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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