Suspenden Clases 25 y 28 de Septiembre: ¿En Dónde Hay Cierre de Escuelas?

Como medida de prevención ante el clima adverso ocasionado por el huracán Polo, autoridades determinaron suspender las clases este viernes 25 y el lunes 28 de septiembre en escuelas de Baja California Sur.

En redes sociales, la Subsecretaría de Protección Civil del estado anunció primero la suspensión de labores escolares en el municipio de Los Cabos, durante el turno vespertino de este día.

Posteriormente, dio a conocer que durante sesión del Consejo Estatal de Protección Civil se determinó que el lunes 28 de septiembre no habrá labores escolares en todo el estado, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Lo anterior por la presencia de Polo, que sigue su avance en el océano Pacífico como huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

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La Subsecretaría de Protección Civil del estado pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial y también seguir las recomendaciones de las instancias correspondientes.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón tropical se ubicó a las 12:00 horas de este viernes a 500 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 645 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Polo avanza hacia el oeste a 19 km/h, con vientos máximos sostenidos de 290 km/h y rachas de 350 km/h.

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Según los pronósticos, el huracán seguirá con categoría mayor por lo menos hasta el 27 de septiembre, día en que se ubicará aproximadamente a 340 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.

El 28 se degradaría a huracán categoría 1, el 29 a categoría 1 y el 30 a post-tropical. Pero se prevé que toque tierra dos veces, primero en Baja California Sur y luego en Chihuahua.

Debido a la amplia circulación del fenómeno meteorológico, el SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Nayarit (norte, costa y sur), y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur (sur), Sinaloa (sur), Jalisco (oeste, costa y sur), Colima y Michoacán (centro, costa y oeste).

También alertó por la previsión de vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en las costas de Jalisco, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Baja California Sur.

Además, oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, y de 1 a 2 metros de altura en las costas de Colima.

SPB