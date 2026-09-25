¿Dónde Está el Huracán Polo Hoy? Nueva Trayectoria del Ciclón que se Espera Llegue a Chihuahua

México sigue en alerta por la presencia del huracán Polo, que por tercera ocasión se intensificó a categoría 5 —la máxima de la escala Saffir-Simpson— frente a costas de Jalisco, en el océano Pacífico.

En N+ te informamos dónde se localiza exactamente el ciclón este viernes y cuál es su nueva trayectoria prevista, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Polo es el fenómeno meteorológico número 16 de la actual temporada de ciclones tropicales en el Pacífico. Antes se formaron nueve tormentas tropicales y seis huracanes.

Según información del Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera, de la Universidad Estatal de Colorado (CIRA/CSU), se trata del segundo huracán más intenso del Pacífico oriental, solo superado por Patricia en 2015.

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¿Dónde se encuentra Polo hoy?

De acuerdo con el SMN, a las 06:00 horas de este viernes, el centro del huracán Polo se localizó a 430 kilómetros (km) al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 660 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El ciclón se desplaza hacia el oeste a 19 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de 315 km/h.

Debido a ello, el organismo pronosticó lluvias muy fuertes en Jalisco, Sinaloa y Nayarit; y fuertes en Colima, Michoacán y Baja California Sur.

Además de vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, en las costas de Jalisco; de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, en las costas de Baja California Sur; oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco; y de 1 a 2 m en las costas de Colima.

“Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, alertó el SMN y pidió a la ciudadanía permanecer atenta a los avisos oficiales.

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Trayectoria prevista del huracán

Según los pronósticos del Meteorológico Nacional, Polo se mantendrá como huracán mayor (categoría 3, 4 o 5) por lo menos hasta el mediodía del 27 de septiembre y luego comenzará a degradarse hasta convertirse en una depresión tropical a mediados de la siguiente semana:

25 de septiembre: Huracán categoría 5, a 470 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

26 de septiembre: Huracán categoría 4, a 590 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

27 de septiembre: Huracán categoría 3, a 465 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS.

28 de septiembre: Huracán categoría 2, a 205 km al suroeste de Cabo San Lázaro, BCS.

29 de septiembre: Huracán categoría 1, a 45 km al nor-noreste de Loreto, BCS.

30 de septiembre: Depresión tropical, en tierra sobre Chihuahua.

SPB