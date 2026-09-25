Lluvias Inundan Tampico; Canales Rebasan su Capacidad y Hay Autos Varados

Las lluvias registradas durante las últimas horas en la zona sur de Tamaulipas provocaron severas inundaciones y el colapso de las principales avenidas de Tampico, desencadenando un intenso caos vehicular.

El drenaje pluvial fue superado por el volumen de agua, lo que generó anegamientos en diversos sectores de la ciudad y obligó a automovilistas y al transporte público a avanzar a vuelta de rueda.

El punto más crítico se registró a lo largo de la avenida Hidalgo, la principal arteria de la zona urbana, donde la acumulación de agua dejó varados a decenas de vehículos por fallas mecánicas en los motores, lo que paralizó por completo la circulación y provocó kilométricas filas de tráfico.

Las afectaciones registradas por las lluvias de este viernes principalmente son en sectores como las colonias Pescadores, Cascajal, Tamaulipas y la zona de mercados. La privada laguna del carpintero fue una de las más afectadas, ya que los canales que se encuentran ahí ya fueron rebasados por el agua.

La barda de la escuela Primaria Prof. Francisco Nicodemo ubicada en la colonia Esfuerzo Nacional de Ciudad Madero se desplomó.De acuerdo a algunos vecinos, escucharon un estruendo durante la mañana del viernes y al acercarse se percataron que la barda trasera de la institución, que se encuentra entre las calles Ferrer Guardia y Tercera, se vino abajo.

Elementos de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para acordonar el área y evitar que los automóviles transiten sobre esta vía.

Pronóstico del clima en Tampico

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil de Tampico, durante la mañana de este viernes continuará el cielo nublado y lluvioso, aunque el potencial de precipitaciones disminuirá después de las 13:00 horas. Para la tarde se prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas de hasta 31 grados, con sensación térmica que podría alcanzar los 38 grados.

El viento será variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 kilómetros por hora.