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Lluvias Inundan Tampico; Canales Rebasan su Capacidad y Hay Autos Varados

En la avenida Hidalgo, algunos automóviles se quedaron varados mientras que la circulación se volvió lenta

Lluvias Provocan Inundaciones y Tráfico Vehicular en Tampico; Reportan Autos Varados

Lluvias Provocan Inundaciones y Tráfico Vehicular en Tampico. Foto: N+

Lluvias Provocan Inundaciones y Tráfico Vehicular en Tampico; Reportan Autos Varados

Lluvias Provocan Inundaciones y Tráfico Vehicular en Tampico. Foto: N+

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Lluvias intensas inundan avenidas y dejan autos varados en la avenida Hidalgo. Tráfico colapsado y filas kilométricas.

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