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Clima en Nuevo León: Temperaturas para el Fin de Semana en el Área Metropolitana

El próximo domingo se elevará la probabilidad de lluvia en el estado

Área Metropolitana de MonterreyRevisa las temperaturas para este fin de semana en Monterrey. Foto: N+

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