Clima en Nuevo León: Temperaturas para el Fin de Semana en el Área Metropolitana

Vamos hacia el final de septiembre, las lluvias han sido muy aisladas y los acumulados muy por debajo de los promedios históricos para un mes de septiembre típico. Octubre promete iniciar con lluvias que pueden aportar a las presas y refrescar las temperaturas.

Este día viernes 27 de septiembre lo iniciamos con temperaturas de 24˚C a 25˚C con cielo nublado y Buena calidad del aire después de las lluvias de ayer por la noche, aisladas pero muy agradables. Para el resto del día se esperan condiciones de cielo medio nublado con máximas de 32˚C y menores probabilidades de lluvia para hoy y mañana.

Para el domingo y lunes se elevan las probabilidades de lluvia arriba del 40% principalmente por la tarde. Las temperaturas máximas se esperan cercanas a los 33˚C y la próxima semana, del miércoles en adelante se pueden intensificar las lluvias al ingresar el primer Frente Frío de la temporada por el norte de Sonora y Chihuahua, encontrándose con los remanentes de Polo y gran parte de esa humedad la depositaría sobre el noreste en la segunda mitad de la siguiente semana.

“Polo” volvió, por tercera ocasión, a la categoría 5 pero esta mañana alcanzando vientos sostenidos de 290 Km/h. Afortunadamente se encuentra lejos del territorio nacional, sin embargo sus desprendimientos alcanzan la costa de Jalisco y Nayarit, actualmente se ubica a 665 Km al Sur de Los Cabos, BCS y se mueve al oeste a 19 Km/h. Se espera que durante el fin de semana gire hacia el norte y posteriormente hacia la península de Baja California durante domingo y lunes. Su impacto se espera para el lunes.