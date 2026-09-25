Volcadura y Choque de Tráiler Bloquea Autopista a Reynosa en Nuevo León

La presunta dormitada de un chofer provocó que el tráiler que tripulaba terminara volcado sobre la autopista a Reynosa, a la altura del Ejido Dos Ríos, en el municipio de Los Ramones, Nuevo León. Durante este percance también recibió daños una camioneta.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Fuerza Civil, quienes incluso utilizaron un extintor debido a que la unidad de carga comenzó a incendiarse. Las llamas lograron ser sofocadas de inmediato, por lo que no representaron un riesgo.

Pese a lo aparatoso de este percance, en el lugar de los hechos solo se reportaron dos personas con lesiones menores. Autoridades ya investigan como sucedió este accidente para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Se espera que este cierre en la circulación continúe durante un par de horas, por lo que elementos de tránsito pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas, una de ellas la carretera libre a Reynosa. Durante las próximas horas a este lugar llegará una grúa para retirar los vehículos siniestrados.

Este no se trataría del único cierre vehícular en Nuevo León, ya que autoridades tuvieron que acordonar el Anillo Periférico, en Pesquería, tras el reporte de una persona atropellada. En ese punto ya se registran largas filas de tráfico pesado, por lo que se recomienda evitar la zona.