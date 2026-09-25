Accidentes

Volcadura y Choque de Tráiler Bloquea Autopista a Reynosa en Nuevo León

El percance se registró a la altura del Ejido Dos Ríos, en el municipio de Los Ramones

Volcadura de tráilerAutoridades ya atienden el reporte de la volcadura. Foto: Diego Herrera

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