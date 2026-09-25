Movilidad

Evita Bloqueo en CDMX por Manifestación por Ayotzinapa: Alternativa Vial

Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos realizarán una movilización este viernes en el Centro Histórico; se prevé una concentración de hasta 900 personas

Marcha AyotzinapaEstudiantes y familiares de los 43 normalistas realizaron un mitin en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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