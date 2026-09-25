Evita Bloqueo en CDMX por Manifestación por Ayotzinapa: Alternativa Vial

Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos realizarán este viernes una manifestación en la Ciudad de México como parte de la jornada "Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga".

La concentración será frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en avenida José María Pino Suárez número 2, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Las familias buscan que la SCJN revoque una sentencia de un tribunal colegiado relacionada con la creación de una nueva Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala.

Los manifestantes consideran que dicha estructura carecería de sustento jurídico, además de que podría duplicar las labores de instituciones que ya participan en las investigaciones y dispersar recursos.

También solicitan que la Corte se pronuncie para que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación implementen medidas que permitan dar certeza jurídica al proceso y avanzar en la investigación y sanción de los responsables.

Alternativas viales por marcha de normalistas

En caso de que transites por la zona, puedes usar como alternativas viales el Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Oriente y avenida Chapultepec.

Un dispositivo de seguridad y vialidad fue desplegado en la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, por el arribo de normalistas de Ayotzinapa. Elementos de la Policía de la Ciudad de México realizan revisiones en la zona, mientras se prevé el ingreso de más de 20 autobuses con manifestantes que se trasladarán hacia el Centro Histórico para participar en la jornada por los 43 estudiantes desaparecidos.

A las 11:00 horas, los autobuses avanzaron sobre Viaducto Tlalpan, acompañados por un cuerpo policial.

FBPT