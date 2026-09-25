Movilidad

Bloqueo de Trabajadores del IMSS Bienestar: ¿Dónde No Hay Paso y Cómo Evitar Cierres?

Los manifestantes solicitarán la aplicación nacional de una medida relacionada con las condiciones laborales del personal expuesto a riesgos

Trabajadores del IMSSTrabajadores del IMSS durante una protesta en Ciudad de México. Foto: N+
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