Bloqueo de Trabajadores del IMSS Bienestar: ¿Dónde No Hay Paso y Cómo Evitar Cierres?

Trabajadores del IMSS-Bienestar realizarán este viernes una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por lo que se prevén afectaciones a la circulación en la zona.

La movilización está prevista a partir de las 10:00 horas en las inmediaciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicado en Diagonal 20 de Noviembre número 275, colonia Obrera. El Tribunal confirma esta dirección como su sede oficial.

Como alternativa vial, los automovilistas pueden evitar la zona de Diagonal 20 de Noviembre y optar por Eje Central Lázaro Cárdenas o Eje 1 Oriente.

¿Por qué se movilizan los trabajadores del IMSS-Bienestar?

Los manifestantes solicitarán que se aplique a nivel nacional la circular IB-UAF-033-2025, emitida por la Unidad de Administración y Finanzas de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar.

El documento contempla un periodo anual de desintoxicación para personal que desempeña funciones en áreas consideradas nocivo-peligrosas o que tiene exposición comprobada a riesgos biológicos, químicos o radiaciones ionizantes.

Las organizaciones participantes señalan que esta medida tiene un carácter preventivo y compensatorio, relacionada con la protección de las condiciones laborales del personal de salud.

FBPT