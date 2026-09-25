Ordenan Modificar la Medida Cautelar al Exgobernador de Baja California, Ernesto 'N'

Un juez federal del Penal del Altiplano ordenó modificar la medida cautelar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, acusado de contrabando, delitos cometidos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada, quien podrá seguir su proceso en prisión preventiva domiciliaria en Ensenada, Baja California, debido al deterioro de su salud.

El juez señaló que se modificó la situación debido a que hubo información novedosa sobre la salud de Ruffo luego de que su defensa presentó un dictamen médico realizado el pasado 17 de septiembre por un médico cirujano, quien informó que el imputado requiere ayuda para desplazarse dentro del penal, debido a una operación de cadera realizada el año pasado.

También se dijo que el expolítico panista tiene 74 años de edad, presenta altos niveles de colesterol y triglicéridos, además de hipertensión, lo que podría generarle un trastorno cardiaco.

El juez ordenó que la prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo se realice en un domicilio propiedad del imputado, ubicado en Ensenada, Baja California.

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que informó que, derivado de una solicitud formulada por la defensa de Ernesto “N”, el día de hoy se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en la que se determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se cumpla en el domicilio del justiciable.

"La defensa solicitó la modificación del lugar donde se ejecute la prisión preventiva oficiosa, al señalar que dicha persona es adulta mayor y tiene problemas de salud, por lo que ofreció dictámenes médicos de una cirugía y de diversos padecimientos", indica el texto de la FGR.

Además, el Juez de Control ordenó que el imputado tenga vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), prohibición de salir del país, retiro de su pasaporte y visa, así como no acercarse a los testigos y personas relacionadas con la investigación, en lo que continúa el proceso penal en su contra.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los delitos que se le imputan a Ernesto “N”, como son la delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que su aplicación no es a criterio del Ministerio Público Federal (MPF).

La Fiscalía General de la República reitera su respeto absoluto a la Ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal.

Con información de N+ Arturo Sierra

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