Seguridad

Ordenan Modificar la Medida Cautelar al Exgobernador de Baja California, Ernesto 'N'

La defensa busca que deje el Altiplano y continúe proceso desde Ensenada

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Conceden Prisión Domiciliaria a Ernesto ‘N’; Juez Ordena su Traslado a Ensenada

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A sus 74 años, Ernesto 'N' podría dejar el penal del Altiplano. Su defensa busca prisión domiciliaria por su estado de salud.

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