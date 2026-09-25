Seguridad

Matan a Mujer Danzante Frente a Templo de la Merced en Valle de Santiago, Guanajuato

Los hechos ocurrieron cuando se realizaban danzas frente a cientos de personas

Los asistentes a misa trataron de ponerse a salvo.Foto: Adriana Sánchez

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