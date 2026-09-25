Matan a Mujer Danzante Frente a Templo de la Merced en Valle de Santiago, Guanajuato

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad se originó tras el asesinato de una mujer danzante frente al templo de la Merced en Valle de Santiago, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron cuando estaba por celebrarse la misa en honor a la Virgen de la Merced y afuera del templo se realizaban bailes frente a cientos de personas.

De acuerdo a los primeros reportes, hombres armados llegaron al lugar y se acomodaron entre el público, después, uno sacó un arma y comenzó a disparar contra una mujer, para después darse a la fuga.

Los dispararos de inmediato alarmaron a los cientos de presentes, quienes empezaron a correr para ponerse a salvo, mientras también llamaban a los números de emergencia para reportar los hechos.

En el templo también las personas se movilizaron al escuchar las detonaciones. Los policías municipales fueron los primeros que llegaron al lugar al igual que personal de la Guardia Civil.

Personal de paramédicos confirmó que la mujer ya no tenía signos vitales, por lo que llegó el personal del Semefo y de la Fiscalía de Guanajuato para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el paradero de los agresores.