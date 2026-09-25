Seguridad

Roban Tractocamión y Privan de la Libertad al Conductor en Autopista de Tlaxcala

La unidad de carga fue interceptada por cuerpos de seguridad quienes al realizar una inspección hallaron al conductor privado de la libertad

Vinculados Dos Sujetos Robo Tractocamión Privación Libertad Conductor Autopista Texmelucan TlaxcalaFueron vinculados los dos presuntos delincuentes en el municipio de Panotla. Foto: X @FGR_Tlax

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenidos en Tlaxcala por robo y secuestro exprés. La FGR procesa a dos individuos tras un operativo de seguridad. Conoce cómo se resolvió este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+