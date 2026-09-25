Roban Tractocamión y Privan de la Libertad al Conductor en Autopista de Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso contra Gerardo ‘N’ y Juan ‘N’, por su probable participación en los delitos de robo de vehículo del Servicio Público Federal, robo de mercancía agravado, secuestro exprés y portación de inhibidor de señal.

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Panotla, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) observaron un vehículo que circulaba de manera errática por lo que le marcaron el alto.

A pesar del señalamiento hecho por las autoridades, el conductor, no obstante, hizo caso omiso y emprendió la huida al incorporarse a la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala.

Consigue #FGR vinculación a proceso contra dos personas por robo, secuestro y portación de inhibidor de señales. https://t.co/1dDS70EiG4 pic.twitter.com/2vFNGhaMGm — Tlaxcala (@FGR_Tlax) September 25, 2026

Después de su persecución, los policías lograron detenerlo, y al realizar una inspección al automotor, los oficiales identificaron en la parte de atrás de la unidad a una persona privada de la libertad, quien manifestó que, momentos antes, las dos personas que viajaban en el coche le habían robado su tractocamión.

Los uniformados también localizaron un inhibidor de señales de comunicación, por lo que Gerardo ‘N’ y Juan ‘N’ fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien inició la investigación correspondiente.

En la audiencia inicial, el juez de Control determinó vincular a proceso a los imputados por los delitos referidos, impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ