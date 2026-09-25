Sujeto Detenido por Agredir a su Hermana e Incendiar su Vehículo en Hermosillo

Luego de que presuntamente agredió físicamente a su hermana y provocó un incendio en los asientos del automóvil de la víctima, un hombre de 31 años de edad, fue arrestado en un caso de violencia familiar registrado en la colonia Villas del Cortijo, al norte de Hermosillo.



El detenido fue identificado como Luis Nolberto “N”, quien fue señalado por su hermana, de 28 años, como el responsable de golpearla y prenderle fuego a los asientos de su vehículo, tipo sedán.



Los hechos ocurrieron a las 20:15 horas del jueves, cuando la mujer solicitó la intervención de elementos policiacos en las calles Querobabari y López del Castillo, en el mencionado sector.



Tras atender el reporte y conocer el señalamiento de la afectada, los agentes procedieron a la detención del hombre, quien quedó a disposición de las autoridades por el delito de violencia familiar, en perjuicio de su hermana.