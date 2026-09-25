Seguridad

Sujeto Detenido por Agredir a su Hermana e Incendiar su Vehículo en Hermosillo

La víctima señaló a su hermano como el presunto responsable de los hechos ocurridos en la colonia Villas del Cortijo, al norte de la capital de Sonora

Sujeto Detenido por Agredir a su Hermana e Incendiar su Vehículo en HermosilloSujeto Detenido por Agredir a su Hermana e Incendiar su Vehículo en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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