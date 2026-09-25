Seguridad

Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar a Expareja con un Arma en Cajeme

La víctima señaló al masculino de haberla agredido física y verbalemente en la comisaría de Marte R. Gómez en el municipio de Sonora

Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar a Expareja con un Arma en CajemeHombre Detenido por Presuntamente Amenazar a Expareja con un Arma en Cajeme. Foto: Archivo N+

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