Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar a Expareja con un Arma en Cajeme

Un hombre de 46 años fue detenido en la colonia La Estrellita, en la comisaría de Marte R. Gómez, en Cajeme, luego de ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su expareja, además de amenazarla con un arma de fuego.

La detención de Javier 'N' se realizó, luego de que la Policía Municipal y la Marina atendieran un reporte de violencia familiar, en donde la mujer de 46 años denunció haber sido víctima de agresiones, amenazas e intimidaciones por parte del sujeto, quien estaba armado.

Los oficiales lograron detenerlo y asegurarle un arma de fuego calibre 9 milímetros, abastecida con un cartucho útil; por lo que el detenido y la pistola quedaron a disposición del ministerio público para determinar su situación legal.