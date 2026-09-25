Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar a Expareja con un Arma en Cajeme
La víctima señaló al masculino de haberla agredido física y verbalemente en la comisaría de Marte R. Gómez en el municipio de Sonora
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La víctima señaló al masculino de haberla agredido física y verbalemente en la comisaría de Marte R. Gómez en el municipio de Sonora
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Un hombre de 46 años fue detenido en la colonia La Estrellita, en la comisaría de Marte R. Gómez, en Cajeme, luego de ser señalado por presuntamente agredir física y verbalmente a su expareja, además de amenazarla con un arma de fuego.
La detención de Javier 'N' se realizó, luego de que la Policía Municipal y la Marina atendieran un reporte de violencia familiar, en donde la mujer de 46 años denunció haber sido víctima de agresiones, amenazas e intimidaciones por parte del sujeto, quien estaba armado.
Los oficiales lograron detenerlo y asegurarle un arma de fuego calibre 9 milímetros, abastecida con un cartucho útil; por lo que el detenido y la pistola quedaron a disposición del ministerio público para determinar su situación legal.