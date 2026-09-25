Mujer Encuentra Muerto a su Perro en Azotea de Casa en Torreón, Coahuila

Yaretzi Elizabeth denunció ante las autoridades la muerte de su perro 'Rocky', quien fue encontrado muerto en la azotea de un domicilio ubicado en la colonia San Marcos, en Torreón.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando Yaretzi Elizabeth acudió al inmueble para llevarle alimento al animal, como lo hacía diariamente. 'Rocky' se encontraba al cuidado de su padre, debido a que en la vivienda que ella renta no le permiten tener mascotas.

Alrededor de las 17:00 horas, la mujer encontró a 'Rocky' muerto en la azotea, por lo que de inmediato solicitó apoyo y dio aviso a las autoridades para que se realizaran las diligencias correspondientes.

La familia señaló como presunto responsable a un vecino con quien, según su versión, habían tenido conflictos previamente. Sin embargo, este señalamiento no ha sido confirmado por las autoridades y será parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

La propietaria de 'Rocky' pidió que el caso sea investigado a fondo y que, en caso de comprobarse alguna responsabilidad, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente en materia de maltrato animal.