Seguridad

Mujer Encuentra Muerto a su Perro en Azotea de Casa en Torreón, Coahuila

La dueña del animal denunció a su vecino como presunto responsable de los hechos

Mujer Encuentra Muerto a su Perro en Azotea de Casa en TorreónLa mujer denunció un presunto caso de maltrato en la colonia San Marcos. Foto: Archivo N+

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