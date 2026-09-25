Seguridad

Desarticulan Banda Colombiana Señalada por Robos en Casas de Saltillo, Coahuila

Los señalados presuntamente habría realizado un asalto sin violencia en un fraccionamiento ubicado al norte de la ciudad

Desarticulan Banda Colombiana Señalada por Robos en Casas de Saltillo, CoahuilaEl detenido presuntamente operaba clonando tags para ingresar a fraccionamientos. Foto: Archivo N+.

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