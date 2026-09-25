Autoridades de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, desarticularon una presunta banda dedicada al robo en casa habitación, integrada por personas de origen colombiano. La investigación comenzó luego de un robo sin violencia registrado en un fraccionamiento ubicado al norte de Saltillo.

Milton Eduardo 'N', de 27 años, fue identificado mediante los sistemas de videovigilancia y posteriormente ubicado el 22 de septiembre junto con tres presuntos cómplices.

De acuerdo con las autoridades, durante el operativo los sospechosos se resistieron al arresto y realizaron disparos, antes de ser sometidos y detenidos.

El detenido, quien es originario de Colombia, cuenta presuntamente con investigaciones relacionadas con robos a viviendas en Florida, Estados Unidos. Según las indagatorias, el grupo operaba mediante la clonación de tags utilizados para ingresar a fraccionamientos, lo que les habría permitido acceder a zonas residenciales.