Seguridad

Posponen Audiencia por Caso del Perro 'Rocky' en Saltillo, Coahuila

Dignidad Animal indicó que se encuentran a la espera de la nueva fecha que establezcan las autoridades judiciales

Posponen Audiencia por Caso del Perro 'Rocky' en Saltillo, CoahuilaEl caso causó indignación entre la ciudadanía luego de que se difundiera un video donde el perro era arrastrado por una camioneta. Foto: N+

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