La audiencia relacionada con el caso de 'Rocky', el perro que murió luego de ser atropellado y arrastrado por una camioneta en Saltillo, fue pospuesta, por lo que ahora se espera que las autoridades establezcan una nueva fecha para continuar con el proceso.

Juan José Cornejo, vicepresidente de Dignidad Animal, informó que la diligencia estaba relacionada con el proceso que enfrenta Liliana 'N', quien permanece vinculada a proceso por los hechos. La organización señaló que permanecerá atenta a la nueva fecha que sea establecida por las autoridades judiciales.

De igual forma, Dignidad Animal busca que el cuerpo de 'Rocky' pueda ser entregado al Servicio Médico Forense (SEMEFO); sin embargo, por el momento continúa bajo resguardo, debido a que forma parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con información dada a conocer previamente, la necropsia determinó que 'Rocky' murió a consecuencia de las lesiones que sufrió durante la agresión. La investigación complementaria continúa antes de que se desarrollen las siguientes etapas del proceso judicial.

El caso ocurrió el 18 de julio, cuando rescatistas de la asociación Dignidad Animal difundieron en redes sociales un video en el que se observa a 'Rocky', un perro que presuntamente fue arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo.

El 22 de julio, ciudadanos y activistas realizaron una manifestación pacífica en la Plaza de Armas de Saltillo para exigir justicia por la muerte de 'Rocky'. Durante la movilización, los asistentes pidieron que se sancionara a los responsables y que se reforzaran las acciones contra el maltrato animal.

Posteriormente, el 24 de julio se llevó a cabo una reunión entre el alcalde y distintos grupos de activistas para abordar la situación y dar seguimiento a las acciones emprendidas. También se dio a conocer que se contempla la construcción de un monumento en honor a Rocky, como un homenaje relacionado con el caso y un llamado a fortalecer la protección y el bienestar animal.