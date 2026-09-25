El pasado martes, un trabajador de la Dirección de Mantenimiento Urbano en la ciudad de Chihuahua resultó gravemente lesionado tras ser agredido con un hacha por un sujeto en la Plaza de Armas.

De acuerdo con la información oficial, elementos del Grupo Beta, que patrullaban por la zona, detectaron una riña entre ambas personas, por lo que intervinieron de manera inmediata para controlar la situación.

Sin embargo, se percataron de que el trabajador, quien recién terminaba su jornada laboral en la Plaza de Armas, presentaba una herida en el área del cráneo, por lo que solicitaron una ambulancia para trasladarlo a recibir atención médica.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal lograron detener en el lugar a Juan Manuel N., quien fue puesto a disposición de la autoridad competente por su probable participación en el delito de lesiones.

En cuanto al estado de salud de la víctima, se informó que se encuentra estable; sin embargo, permanece bajo observación médica y será necesario practicarle una segunda operación de cráneo.