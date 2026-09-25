Seguridad

Lesionan con Hacha a Trabajador Municipal de Chihuahua; Hay un Detenido

De acuerdo con la información oficial, el trabajador acababa de terminar su jornada laboral en la Plaza de Armas cuando fue agredido

Lesionan con hacha a trabajador municipalLesionan con Hacha a Trabajador Municipal. Foto: N+

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Un trabajador de Chihuahua fue atacado con un hacha tras su jornada laboral

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