Bajo un fuerte dispositivo de seguridad familiares y personas cercanas despidieron a Mateo ‘H’, hijo del alcalde de Tecamachalco, quien fue localizado sin vida la mañana del miércoles.

Elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en las inmediaciones del sitio donde se realizó el velorio del adolescente, con el objetivo de resguardar la zona durante la ceremonia funeraria.

La presencia de los uniformados se mantuvo mientras familiares, amigos y allegados acudían a dar el último adiós al joven localizado sin vida el pasado miércoles 23 de septiembre de 2026.

Durante la noche anterior, Mateo Hernández López, presidente municipal de Tecamachalco acudió al Anfiteatro Regional de Tehuacán para realizar el reconocimiento del cuerpo, confirmando que se trataba de su hijo.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a su lugar de origen en medio de un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Cabe destacar que en la Presidencia Municipal de Tecamachalco fue colocado este jueves un moño blanco como muestra de luto.

El adolescente fue reportado como desaparecido desde el pasado sábado 19 de septiembre, cuando había salido de su domicilio alrededor de la una de la tarde para reunirse con compañeros y realizar trabajos escolares.

Desde entonces, autoridades estatales y federales desplegaron labores de búsqueda en diferentes puntos de la región, siendo localizado sin vida en el paraje ‘La Tabla’ del municipio de Nicolás Bravo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, había sido secuestrado y posteriormente asesinado.

Cabe destacar que por la naturaleza del delito y al encontrarse la investigación en curso, la Fiscalía debe preservar información cuya difusión pudiera poner en riesgo a víctimas, familiares o el desarrollo de las diligencias.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ