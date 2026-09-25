Seguridad

Despiden a Hijo del Alcalde de Tecamachalco, Puebla, tras Ser Localizado sin Vida

Mateo 'H' fue encontrado en un paraje del municipio poblano de Nicolás Bravo luego de permanecer cuatro días desaparecido

Funeral Último Adiós Mateo Hijo Muerto Presidente Municipal Tecamachalco PueblaFamiliares despidieron a Mateo, localizado sin vida en el municipio de Nicolás Bravo. Foto: Los Titulares

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Despedida bajo fuerte seguridad: Mateo 'H', hijo del edil de Tecamachalco, fue hallado sin vida tras días desaparecido. La Guardia Nacional resguardó el velorio. Conoce más detalles.

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