Deportes

Corre Conmigo 2026, Carrera por la Inclusión y la Movilidad Social en Hermosillo

La capital sonorense será escenario de un encuentro deportivo comunitario que busca visibilizar y recaudar fondos para la inclusión

Corre Conmigo 2026, Una Carrera por la Inclusión y la Movilidad Social en HermosilloCorre Conmigo 2026, Una Carrera por la Inclusión y la Movilidad Social en Hermosillo. Foto: Corre Conmigo

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Corre Conmigo 2026: más que una carrera, un movimiento por la inclusión en Hermosillo. Participa este 4 de octubre y ayuda a recaudar $250,000 para sillas de ruedas y más.

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