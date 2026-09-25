Corre Conmigo 2026, Carrera por la Inclusión y la Movilidad Social en Hermosillo

El próximo domingo 4 de octubre se celebrará la 13va Carrera Corre Conmigo en Hermosillo, un evento con un recorrido de 5 kilómetros que partirá del Parque La Ruina sobre el bulevar Kino, subirá hacia El Faro y regresará por la calle Veracruz. Esta iniciativa trasciende el ámbito deportivo convencional para consolidar una red de apoyo social continuo.

“Corre conmigo es una fundación que tiene ya 13 años trabajando y es muy conocida por la carrera, esta carrera que es una celebración de la inclusión, se puede decir, pero tienen otros programas también como es la entrega de sillas de ruedas adaptadas según la discapacidad de la persona, becas deportivas para atletas con discapacidad y también programas como el de cuidador primario”, comentó a N+ Paula Trespalacios, Embajadora de Corre Conmigo.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, buscando reunir a más de dos mil personas sin importar su condición física o experiencia atlética. Trespalacios destaca la diversidad y apertura del evento al señalar.

“La edición de este año busca reunir a 2200 participantes. Ese es el objetivo o la meta de los corredores que se espera asistan. Entre ellos, obviamente, se incluyen las personas con discapacidad que empujan, familias que caminan, no tienen que ser precisamente corredores. Es una carrera o un evento donde las personas pueden caminar también”, relató.

La 13ª Carrera Corre Conmigo espera reunir a 2,200 participantes este 4 de octubre. Foto: Corre Conmigo

Así, las modalidades de participación abarcan desde categoría individual en silla de ruedas hasta miembros en carriolas adaptadas.

La conformación de los equipos guía resalta la dimensión humana del proyecto, pues no se requiere entrenamiento deportivo previo.

Respecto al encuentro entre los corredores y las personas con discapacidad, Trespalacios detalla la dinámica que se vive un día antes.

“No es necesario ninguna capacitación previa a la carrera. Lo que se hace en el caso de los equipos que empujan carriola, un día antes se conocen. Se conocen, se citan a los equipos, se cita a la persona que que se va a llevar en la carriola para que se conozcan, para saber cuáles son las necesidades que tiene, iniciar de alguna manera una comunicación para estar listos ya para el día siguiente”, añadió.

A diferencia de los maratones comerciales, las inscripciones no representan la única fuente de financiamiento para la fundación. La carrera cumple principalmente una función social centrada en la concientización comunitaria.

“Uno puede pensar que de las inscripciones se hace de recursos la fundación y no es así. Ese es un evento que ayuda a la visibilización de la discapacidad y a promover la inclusión, pero aparte la fundación hace su labor buscando fondos y buscando donaciones”, comentó Trespalacios.

a modalidad de carriolas adaptadas permite a equipos de corredores conectarse un día antes con las personas con discapacidad a las que acompañarán. Foto: Corre Conmigo

La meta financiera de 250 mil pesos se busca alcanzar mediante alianzas corporativas, donativos directos y un nuevo programa de embajadores.

“Para este año, bajo el lema ‘Hermosillo corre por una ciudad para todos’, se busca recaudar $250 000 pesos. Este dinero es para poder entregar 12 sillas de ruedas personalizadas, cinco prótesis y una andadera. Además de fortalecer el programa de cuidador primario y las becas deportivas”, comentó.

Las inscripciones se encuentran abiertas en la plataforma Pista Pista y en la web de la fundación, con costos de $250 a $350 pesos según la etapa de registro. Corre Conmigo invita a los hermosillenses a sumarse para demostrar que, cuando una ciudad corre unida, nadie se queda atrás.