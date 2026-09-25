Grandes Ligas Europeas de Futbol Exigen a la FIFA Una Gobernanza Transparente

LaLiga, la Premier inglesa, la Serie A italiana y la Bundesliga alemana reclamaron a la FIFA una nueva estructura de gobernanza que sea "transparente, objetiva, proporcionada e inclusiva", según un comunicado conjunto.

Estas organizaciones además animaron a los candidatos a la presidencia para las elecciones del 18 de marzo a que respalden estos principios.

Además, las ligas instaron a la FIFA a otorgar a las partes afectadas un papel real en la toma de decisiones, a garantizar que esta se base en datos objetivos y a proteger la función regulatoria frente a su función comercial.

Afirmaron que "el expansionismo incesante de la FIFA afecta a todos", ya que los cimientos históricos del balompié "se han visto amenazados por un problema fundamental de gobernanza".

Y sobre todo, enfatizaron, porque el presidente de FIFA ha promovido activamente iniciativas abusivas en lugar de proteger al fútbol frente a ellas.

"La cuestión de fondo es si el presidente de FIFA debe concentrar simultáneamente tanto poder regulatorio, comercial y político sin contrapesos efectivos, incluido el acuerdo de las partes afectadas. Es esencial una reforma profunda de la gobernanza que restablezca límites constitucionales claros dentro de FIFA y garantice, entre otras cosas, que los asuntos disciplinarios individuales permanezcan inequívocamente protegidos frente a cualquier injerencia política".

Las Ligas exigen que la FIFA "debe crear un órgano permanente que represente a las principales partes interesadas, incluidas las federaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores del futbol masculino y femenino".

También defienden que "toda propuesta de gran alcance de FIFA debe partir de una justificación claramente definida, datos que la sustenten y una evaluación independiente, publicados antes de que se adopte cualquier decisión".

En ausencia de la liga francesa, las otras cuatro grandes ligas insistieron en que "la función de FIFA como regulador y garante del futbol debe protegerse frente a su función comercial como organizadora mundial de competiciones mediante sólidas salvaguardias institucionales que preserven la confianza, la legitimidad y la rendición de cuentas".

Y a los aspirantes a la silla del organismo, los conminaron a publicar su propio programa de reformas, debatir su contenido y respetar unas normas electorales justas.

ICM