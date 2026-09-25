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Grandes Ligas Europeas de Futbol Exigen a la FIFA Una Gobernanza Transparente

Las ligas española, inglesa, italiana y alemana demandan al máximo organismo que también sea objetiva e inclusiva

Las elecciones para la presidencia de la FIFA se celebrarán en marzo de 2027Las elecciones para la presidencia de la FIFA se celebrarán en marzo de 2027. Foto: AFP

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