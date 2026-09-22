Luego del escándalo suscitado por su plan del privatizar la Copa del Mundo, que además le generó un sinfín de críticas y detractores, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se declaró dispuesto a que su gestión sea sometida a una revisión independiente.

Infantino mandó una carta a todos los miembros del Consejo de la FIFA y a las 211 asociaciones miembro, en la que expone esta propuesta justo antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA que se llevará a cabo el 15 de octubre.

"Preguntaré al Consejo si desea encargar una evaluación externa e independiente del actual marco de gobernanza de la FIFA para las principales iniciativas estratégicas y que recomiende posibles mejoras", detalló Infantino en la misiva.

Presionado por las críticas tras el fracaso del proyecto "FIFA Forward Enterprise" (FFE), que proponía inversionistas privados en el Mundial de futbol, el directivo también expresó que propondrá que que ese mismo Consejo lleve a cabo “una consulta directa, estructurada y con plazos definidos con las confederaciones y las asociaciones miembro” para reforzar “aún más los procesos de toma de decisiones de la FIFA".

También señaló su disposición a considerar reformas en el ente rector del futbol mundial. Esto mientras las repercusiones de su plan privatizador han escalado más allá del desacuerdo interno.

Apenas el mes pasado, la UEFA empezó a redactar denuncias penales contra Infantino en tribunales de Estados Unidos en relación con el plan FFE, y solicitó la divulgación de todos los documentos pertinentes.

Pese a la controversia, Infantino sigue defendiendo el objetivo de generar más ingresos para el organismo rector del fútbol mundial. Ya no sigue adelante con el plan pero insiste en que “seguiremos explorando formas sostenibles de aumentar los recursos de la FIFA”.

Como se sabe, el concepto de FIFA Forward Enterprise pretendía que inversores privados compraran participaciones en la Copa del Mundo y otros torneos internacionales. Pero el proyecto se filtró públicamente antes de lo que Infantino había previsto, lo que desató duras críticas y dividió a las federaciones: unas lo apoyaban y otras le dieron la espalda.

En plena crisis de credibilidad, Gianni Infantino buscará reelegirse como presidente de la FIFA en marzo del 2027, así que se postulará para el cargo. Si algún opositor quiere hacerle frente en las votaciones, deberá presentar su candidatura antes del 18 de noviembre próximo.

Con información de N+