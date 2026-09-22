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Infantino Está Dispuesto a Someterse a Evaluación Independiente de la FIFA

Además, el directivo propone una reforma para la toma de decisiones en el ente rector del futbol

Gianni Infantino buscará reelegirse como presidente de la FIFA en marzo del 2027. Foto: ReutersGianni Infantino buscará reelegirse como presidente de la FIFA en marzo del 2027. Foto: Reuters

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