Salud

“Me Dice el Doctor que le Dio un Paro”: Madre de Bebé que Murió en IMSS de Durango

Judith explicó cómo le dieron la noticia del fallecimiento de su hija en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital de Zona del IMSS en Durango

Hospital de Zona del IMSS en DurangoFoto: N+

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