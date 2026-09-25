“Me Dice el Doctor que le Dio un Paro”: Madre de Bebé que Murió en IMSS de Durango

El pasado 8 de septiembre, Judith tuvo a su primera hija, Halaya Guadalupe, en el Hospital de Zona del IMSS en Durango. La niña, sietemesina, fue alimentada a través de un catéter en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, UCIN.

“Me dijeron que era una fórmula que tenía vitaminas para ver cómo reaccionaba su cuerpecito, porque estaba muy chiquito. La niña se inflamó, yo dije a lo mejor es normal porque está chiquita”, explicó.

El 15 de septiembre, Judith visitó a Halaya Guadalupe por última vez en la UCIN.

“Me dice el doctor que le dio un paro a la niña, me siento en una silla, estaba viendo yo que la estaba reanimando y de ratito me dicen que ya la niña se murió. La niña ya estaba fría, dura. Si se hubiera muerto en ese instante la niña no estaría así”, aseguró.

Judith veló a su hija y creyó la versión de que su muerte fue ocasionada por un paro cardiaco. En los documentos de defunción que entregó el IMSS, se establece que la niña falleció por enfermedad de membrana hialina, un padecimiento de debilidad pulmonar, neumonía y sepsis. Días después, la joven madre, de 24 años, supo que había otros padres en situaciones similares.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Denuncian Formalmente ante FGR en Durango las Muertes de Bebés en Hospital del IMSS

“Yo me enteré por la noticia que hizo el papá Diego, porque yo realmente yo me iba a quedar con lo que ellos me dijeron, que fue un paro cuando dijo Diego que ya son 5, pues eso ya no es normal”.

El miércoles Judith recibió la confirmación oficial del motivo de la muerte de su hija.

“Que la niña sí había agarrado la bacteria, pero no saben el motivo ni la razón ni cómo fue que la agarró. Pero sí afirmaron que la niña se murió por la bacteria esa”.

Ella y familiares de tres bebés fallecidos denunciaron formalmente las muertes ante la delegación de la FGR en Durango.

Fermín Alonso Flores presidente de Barra de Abogados de Durango, señaló:

“Viene relatado punto y coma los hechos que le sucedió a cada una de las familias de los bebecitos que fallecieron”.

El director del IMSS, Zoe Robledo se reunió el miércoles en la Ciudad de México con el gobernador de Durango, Esteban Villegas, para informar los avances en las investigaciones. Hasta ahora Robledo no ha tenido contacto con los papás afectados.

Al respecto, Diego Tovalín, padre de otro bebé fallecido en hospital del IMSS en Durango, señaló:

“En realidad no hemos tenido comunicación con ningún tipo de autoridad. Es lo que les puedo decir”.

Luego de que las familias afectadas por la muerte de cinco recién nacidos la semana pasada presentaron formalmente denuncias por la contaminación bacteriana que habría provocado los fallecimientos, la noche del jueves el IMSS informó que colaborará con apertura y transparencia en los requerimientos de la Fiscalía General de la República.

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Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

LECQ