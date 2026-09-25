Música y conciertos

Taylor Swift Lanza Versión Extendida de su Álbum 'The Life of a Showgirl'

La medianoche de este viernes, la estrella de la música estadounidense presentó 'Encore', que contiene cuatro temas

La cantante estadounidense Taylor Swift lanzó 'Encore'La cantante estadounidense Taylor Swift lanzó 'Encore'. Foto: Reuters

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