Taylor Swift Lanza Versión Extendida de su Álbum 'The Life of a Showgirl'

Patient Zero, Cleveland!, Pink Clounding y Babylon son los temas que componen Encore, la versión extendida del exitoso álbum de Taylor Swift, The Life of Showgirl, que marco récords en 2025.

Entre los temas que fueron presentados en los canales oficiales destaca su sencillo 'Patient Zero', que trata sobre una relación tóxica, cuyo videoclip se estrenará el domingo durante ⁠los Video Music Awards de MTV.

Los ‌actores Colin Farrell y Dakota Johnson aparecen en ‌el video. "Si estás harta de él, ⁠yo te apoyo. Yo fui la paciente cero", canta Swift en la canción.

Será en la edición de los galardones de MTV donde Swift recibirá el primer premio a directora artística.

También hay una referencia muy personal en Cleveland!, la ciudad natal de su marido, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, con quien se casó ​en julio pasado tras un romance de tres años.

Se espera que estas cuatro canciones sean un éxito, como ya lo fue en su momento Showgirl en octubre de 2025, cuando el álbum se convirtió en el primero en la historia en imponer una marca sorprendente.

Y es que los 12 temas que formaban el disco entraron simultáneamente en el top 12 del Billboard. Su primera semana estableció un récord de ventas en la era de ‌la música moderna, teniendo en cuenta tanto las ventas de álbumes como ⁠las reproducciones en plataformas de internet.

Swift contó que compuso las nuevas canciones cuando viajó ​a Suecia para ​celebrar el ​éxito ‌de "Showgirl" con los productores Max ​Martin y Shellback.

ICM