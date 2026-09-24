Javier Aguirre declaró a su llegada a Valencia, que hay “mucho trabajo” por hacer para ayudar al equipo a recuperarse de un mal inicio de temporada, pero insistió en que había suficiente talento y calidad para encarrilar de nuevo al plantel.

Aguirre se hace cargo de un séptimo club español diferente después de dirigir a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. La tercera etapa de Aguirre, de 67 años, como director técnico de México terminó con una derrota en los octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Cabe recordar que el Valencia anunció el nombramiento del “Vasco” el pasado miércoles, como nuevo entrenador para reemplazar a Carlos Corberán, quien fue despedido después de que el equipo perdió cuatro de sus primeros cinco partidos en La Liga española. En total, el equipo ha perdido cinco de sus primeros siete encuentros.

“Hay mucho trabajo por hacer. Todavía queda mucha liga…Hay cosas que hacer, siempre estamos para trabajar”, dijo Aguirre brevemente a los reporteros.