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Javier Aguirre Habla a su Llegada al Valencia: ‘Que Cueste al Rival Sacar Algo de Aquí’

El primer partido del 'Vasco' al mando del equipo español será el próximo 11 de octubre

Javier AguirreJavier Aguirre tuvo su primer entrenamiento con el club Valencia. Foto: EFE

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Nuevo desafío para Javier Aguirre en Valencia. Tras un mal inicio en La Liga, el 'Vasco' promete trabajo duro y talento para mejorar. ¿Será suficiente para resurgir?

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