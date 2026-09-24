Deportes

Futbolista Achraf Hakimi Será Enjuiciado por Violación y Santi Mina Ya Fue Condenado

El marroquí enfrentará los cargos en Francia, mientras que el ibérico fue sancionado por el Tribunal Supremo de España

Achraf Hakimi, quien juega para el club París Saint-Germain, es habitualmente convocado por la Selección de Marruecos.Achraf Hakimi, quien juega para el club París Saint-Germain, es habitualmente convocado por la Selección de Marruecos. Foto: Reuters

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