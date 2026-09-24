En dos casos distintos, los futbolistas Achraf Hakimi y Santiago Mina afrontan a la justicia luego de ser acusados de violación. El marroquí ya fue notificado de que será llevado a juicio en Francia, por una acusación que data del 2023. Y Mina fue sentenciado a 4 años de prisión por abusar de una jovencita en el 2017.

En Francia, un tribunal confirmó que Achraf Hakimi, futbolista del París Saint-Germain, será enjuiciado pese a que había llevado su caso al Tribunal de Apelación de Versalles, en una medida desesperada por evitar los cargos.

Kakimi siempre ha negado las acusaciones de violación de una joven en 2023. La abogada del jugador, Fanny Colin, recordó que el enjuiciamiento no es sinónimo de condena: "Los hechos que se reprochan a Achraf Hakimi, y que él niega firmemente desde el primer día, no han sido examinados por el Tribunal de Casación".

La defensora del jugador añadió que "durante el juicio, todos los elementos de la defensa de Achraf Hakimi serán presentados públicamente y de forma contradictoria".

Colin remarcó que su cliente "no tiene nada que ocultar y ha colaborado plenamente con las autoridades policiales. Lo seguirá haciéndolo con motivo del juicio que se va a llevar a cabo”.

Por su parte, la abogada de la joven denunciante también habló sobre la decisión del tribunal: "Luego de tres años y medio de combate judicial, después de haber sido calumniada y arrastrada por el barro por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está decidida a obtener justicia y luchará hasta el final".

Por su parte, el PSG declaró que "Achraf Hakimi siempre ha negado firmemente los hechos de los que le acusan y tiene presunción de inocencia. El club intenta preservar para su jugador un entorno de trabajo tranquilo, respetuoso y conforme a los principios fundamentales del derecho".

El club francés también reafirmó su "compromiso constante y sin ambigüedad en la lucha contra toda forma de violencia, especialmente las violencias sexuales".

De acuerdo con documentos del caso una joven, que entonces tenía 24 años, relató haber conocido al futbolista en enero de 2023 a través de Instagram y que fue a su domicilio en un taxi solicitado por el jugador, la noche del 24 de febrero de 2023.

Un día después ella acudió a la comisaría y explicó a los agentes que Hakimi la había besado y tocado sin su consentimiento antes de abusar sexualmente de ella. Luego la chica contactó a una amiga por mensaje, para que fue a recogerla.

Por lo que respecta a Santiago Mina Lorenzo, conocido popularmente como Santi Mina, fue encontrado culpable de abusar sexualmente de una mujer en julio del 2017. El Tribunal Supremo de España lo condenó a cuatro años de prisión.

Además, el exjugador del Celta de Vigo deberá pagar 28 mil dólares de indemnización a la víctima. quien fue abusada sexualmente cerca de una discoteca de Almería en julio del 2017.

Luego de darse a conocer el caso, en el 2023, el Celta de Vigo rescindió "unilateralmente" el contrato de Mina, pese a que le quedaban dos años de vigencia.

Al momento de dictar sentencia, el Tribunal Supremo dejó en claro que "el acusado aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos, interrumpiendo su actuación cuando percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza”.

Conviene señalar que la defensa de la víctima había solicitado que se impusiera una pena de 8 años de prisión, pero la sala no la concedió y además rebajó la multa de 56 mil a 28 mil dólares.

Con información de N+