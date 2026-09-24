Ciencia y Tecnología

Lluvias Intensas, el Motivo detrás de los Microsismos en la CDMX: Estudio

Un estudio realizado por científicos de la UNAM revela que las lluvias intensas son capaces de provocar sismos moderados

Lluvia en el Centro HistóricoLluvias desencadenan microsismos en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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