Deportes

Turquía vs Francia: Zidane Debutó con Triunfo Agridulce, porque se Lesionó Mbappé

Kylian Mbappé encendió las alarmas y tuvo que salir de cambio a los 59 minutos de juego

El delantero galo Kylian Mbappé se duele de la rodilla izquierda luego de marcar un gol ante TurquíaEl delantero galo Kylian Mbappé se duele de la rodilla izquierda luego de marcar un gol ante los turcos. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+