Turquía vs Francia: Zidane Debutó con Triunfo Agridulce, porque se Lesionó Mbappé

En la Jornada 1 de la Nations League, Zinedine Zidane debutó como seleccionador de Francia y comenzó con el pie derecho: Venció 1-0 a Turquía, pero el triunfo tuvo su dosis de amargura debido a que salió lesionado el goleador y capitán Kylian Mbappe.

En la primera parte Turquía fue peligroso pese a que tenía más tiempo la pelota. Llegó en varias ocasiones a la meta defendida por el arquero Mike Maignan sólo que le falló la puntería a sus delanteros, que carecieron de calma en el momento decisivo.

Francia monopolizó el esférico y las estadísticas lo dejaron claro: 62 % de posesión y 10 remates a puerta. Sus momentos más interesantes fueron en la segunda parte, porque en el primer tiempo los turcos se vieron mejor.

Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador a los 54 minutos del partido: Luego de recibir un pase filtrado de Michael Olise, el astro del Real Madrid controló la pelota y disparó de derecha para vencer por abajo al guardameta Ugurcan Cakır.

Lamentablemente, el astro francés sintió molestias en la rodilla izquierda luego del disparo a gol. Luego de tirarse en el campo entraron las asistencias para atenderlo. Aunque se le veían las ganas de continuar, tuvo que salir de cambio poco después. En su lugar entró Desiré Doue.

Francia siguió en ascenso en el resto del encuentro, pero ya no pudo agrandar el marcador ante unos turcos que además ya no tenían llegada y sé dedicaron a defender en la recta final.

En el minuto 87 el arquero Ugurcan Cakır recibió tarjeta roja y Turquía acabó diezmado el encuentro. El portero fue expulsado por una mano fuera de su área, cuando Bradley Barcola se iba solo hacia el arco. Bien sancionada la infracción.

Aunque Francia buscó el segundo tanto, ya no pudo doblegar el muro defensivo de los turcos. El 1-0 final pareció poco, luego de lo hecho en la segunda parte por los galos. Un triunfo importante, que se empañó por la lesión de su estrella Kylian Mbappé.

En otro duelo de la Jornada 1 de la Nations League europea, Italia inició una era de reconstrucción bajo el mando del entrenador Roberto Mancini. Pero el nuevo ciclo arrancó de fea manera: los italianos fueron superados 2-0 por Bélgica.

Los goles de los belgas en el Estadio Olímpico de Roma fueron de Mika Godts al minuto 20 y de Dodi Lukebakio al 69’, para evidenciar las carencias defensivas de Italia, además de su poca creatividad al ataque.

Italia pudo llevarse al menos cinco goles en contra, pero su portero y capitán Gianluigi Donnaruma hizo varias atajadas providenciales que evitaron una humillación en casa. Si los italianos quieren recuperar su grandeza y volver a una Copa del Mundo hay mucho trabajo por delante para el técnico Mancini.

Con información de N+