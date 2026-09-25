Mujer es Asesinada a Tiros Frente a su Familia al Norte de Culiacán

Una mujer fue asesinada a balazos por un grupo armado cuando se encontraba en el porche de una vivienda ubicada a la orilla de la carretera que conduce a la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

La víctima fue identificada como Erika Guadalupe, de 31 años de edad, quien se encontraba frente a su familia cuando fue atacada en repetidas ocasiones con un arma de fuego de grueso calibre.

El inmueble se localiza aproximadamente a 200 metros al norte del entronque conocido como La Y, donde inicia el camino hacia Palos Blancos y Agua Caliente de los Monzón, y a unos 2 kilómetros al norte de la colonia Lomas de Rodriguera.

El sitio se encuentra además cerca de un punto fijo del Ejército Mexicano instalado en la salida norte de Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se desconocen hasta el momento las características de los responsables, quienes después de cometer el ataque huyeron del lugar.

Familiares de la víctima dieron aviso a las autoridades, por lo que minutos después arribaron elementos de los tres órdenes de gobierno para realizar las primeras diligencias y recabar información sobre lo ocurrido.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, agentes de la Policía de Investigación y personal del Servicio Médico Forense acudieron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al SEMEFO, donde se le practicarán los estudios de ley.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer el asesinato y tratar de identificar y localizar a los responsables.