Balaceras

Mujer es Asesinada a Tiros Frente a su Familia al Norte de Culiacán

La víctima fue atacada en repetidas ocasiones con un arma de fuego de grueso calibre

Asesinan a Balazos a Mujer Frente a su Familia en el Norte de CuliacánAsesinan a Balazos a Mujer Frente a su Familia. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+