Un grupo armado disparó con armas largas contra al menos cuatro domicilios de la colonia José Ortiz de Domínguez, en el sector Adolfo López Mateos, durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 horas en la esquina de las calles Constituyente Pastor Rouaix y Corregidora, también conocida como Heraclio Bernal, donde sujetos armados que viajaban en varios vehículos llegaron y abrieron fuego contra tres viviendas; un cuarto inmueble también resultó dañado por los disparos.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas durante la agresión.

El sitio se localiza entre las colonias Independencia, Adolfo López Mateos y Aquiles Serdán, hasta donde acudieron elementos de seguridad tras recibir el reporte.

En el lugar quedaron diversos casquillos percutidos para arma larga, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y aseguró indicios para integrarlos a la investigación.