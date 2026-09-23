Balaceras

Cuatro Casas Fueron Atacadas a Balazos en Culiacán, Sinaloa

No se reportaron personas lesionadas durante la agresión

Cuatro Casas Fueron Atacadas a Balazos en Culiacán, SinaloaCuatro Casas Fueron Atacadas a Balazos en Culiacán. Foto: N+

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